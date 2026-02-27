Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Caos en la GC-1Concierto Marc AnthonyAsí es Enmedio: el volcán submarino que ha causado el terremotoPersecución policialParodia de “Ni Borracho”Insultos de la concejala de Vox
instagramlinkedin

Cuenta atrás

Telecinco pone fecha a la final de ‘GH Dúo 4’ y al estreno de ‘Supervivientes 2026’

La cadena confirma la semifinal y la gran final del reality de parejas antes de dar paso a la nueva edición del formato de aventuras.

Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez / Mediaset

Carlos Merenciano

Madrid

La hoja de ruta de los realities de Telecinco ya está cerrada. Durante la última gala de ‘GH Dúo 4’, Jorge Javier Vázquez anunció oficialmente las fechas clave tanto para la recta final del concurso de parejas como para el arranque de ‘Supervivientes 2026’.

El presentador confirmó que el reality de aventuras se estrenará el próximo jueves 5 de marzo. Ese día, los nuevos concursantes viajarán hasta Honduras y protagonizarán el tradicional salto desde el helicóptero que marca el inicio de la experiencia. En esta ocasión lo harán acompañados por María Lamela, que toma el relevo tras la salida de Laura Madrueño.

Con el estreno ya fijado, también quedó definida la despedida de ‘GH Dúo 4’. Jorge Javier anunció en directo: “El domingo 1 de marzo será la semifinal y el próximo martes 3 de marzo será la gran final”. De este modo, el formato de convivencia cerrará su cuarta edición apenas 48 horas antes de que la cadena dé paso a su gran apuesta de primavera.

Noticias relacionadas

Así queda el calendario: domingo 1 de marzo, semifinal de ‘GH Dúo 4’; martes 3 de marzo, final; y jueves 5 de marzo, estreno de ‘Supervivientes 2026’. Telecinco encadena así sus dos grandes realities con apenas unos días de diferencia, asegurando continuidad en su prime time.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
  2. Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
  3. DIRECTO | La DANA activa la alerta naranja en Canarias por fuerte temporal y deja viento de hasta 100 km/h
  4. Marc Anthony ya está en la isla para el concierto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
  5. Los canarios que viajen al Reino Unido desde pasado mañana deberán presentar este nuevo documento obligatorio en la frontera británica
  6. Misa masiva y visita a Arguineguín: las paradas del papa en Gran Canaria
  7. El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve
  8. Qué beneficio reciben los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria que usan el quinto contenedor marrón

El Cicca revive las claves del arte canario en los últimos 50 años

El Cicca revive las claves del arte canario en los últimos 50 años

Emily Estefan en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria nombra nuevo jefe de Rescate y Salvamento tras la renuncia que dejó vacante el puesto

Las Palmas de Gran Canaria nombra nuevo jefe de Rescate y Salvamento tras la renuncia que dejó vacante el puesto

Emily Estefan en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Emily Estefan en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Sendas peatonales y ampliación de la calzada para reforzar la seguridad en la carretera de La Pardilla

Sendas peatonales y ampliación de la calzada para reforzar la seguridad en la carretera de La Pardilla

"Lo hemos logrado": así fue la Cabalgata del Carnaval de 1976, la primera tras el franquismo

"Lo hemos logrado": así fue la Cabalgata del Carnaval de 1976, la primera tras el franquismo

Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: horario, cortes de carretera y última hora por el concierto de Marc Anthony y la gran cabalgata

Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: horario, cortes de carretera y última hora por el concierto de Marc Anthony y la gran cabalgata

El Gobierno de Canarias coloca la primera piedra de 77 viviendas en Corralejo

El Gobierno de Canarias coloca la primera piedra de 77 viviendas en Corralejo
Tracking Pixel Contents