Domingo 1 marzo 2026
Audiencias TV ayer | 'Lo de Évole' acierta con Manu Sánchez, pero no supera el share del cine de La 1, mientras 'GH Dúo' llega justo al doble dígito en su semifinal
La Sexta firma una de sus mejores noches del curso superando en espectadores a ‘Hunter Killer’ en TVE.
Redacción Yotele
La noche del domingo, 1 de marzo, estuvo claramente marcada por el gran rendimiento de 'Lo de Évole'. La entrevista de Jordi Évole a Manu Sánchez se convirtió en el principal motor de la Sexta al alcanzar un 11,4% de cuota de pantalla y reunir a 1.438.000 espectadores de media, lo que lo sitúa como el segundo programa más visto de la cadena en lo que va de temporada y confirma el excelente estado de forma del formato.
A pesar de esto, el protagonismo fue para el cine. La emisión de 'Hunter Killer' se convirtió en la película más vista del día en televisión, liderando su franja con un 11,7% de share y una media de 1.262.000 espectadores. El dato permite a la cadena pública imponerse en el prime time gracias a su apuesta cinematográfica protagonizada por Gerard Butler o Gary Oldman.
Por su parte, la semifinal de 'GH Dúo' se mantuvo en cifras correctas en Telecinco con un 10,1% de cuota y 775.000 espectadores, mientras que Antena 3 quedó muy cerca con 'Una nueva vida', que firmó un 10% y una media de 898.000 seguidores. En Cuatro, 'Cuarto milenio' volvió a cumplir con un 6,9% de share y 701.000 espectadores, cerrando una noche muy repartida en resultados, pero claramente favorable a la Sexta y La 1.
