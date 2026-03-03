'Supervivientes' calienta motores con un casting con miedo al helicóptero y una sorprendente María Lamela

'Supervivientes 2026' calienta motores. El reality de aventuras llegará este jueves a Telecinco a las 21:45 horas con un casting marcado por los personalidades fuertes y concursantes competitivos que muchos de deberán enfrentarse a las condiciones de la isla, las exigencias del concurso y sus propios miedos, entre los que destaca el salto en helicóptero.

De todo esto se ha hablado este martes en la presentación a los medios a la que ha asistido YOTELE y en la que han participado Jaime Guerra, director de Producción de Mediaset, así como Juanra Gonzalo y Ángel Ludeña, director general de Cuarzo y director de 'Supervivientes' respectivamente.

"Es la edición con más concursantes con miedo a saltar del helicóptero", ha sido una de las confesiones del equipo de Honduras, que también ha querido compartir la fobia por el mar de algunos de ellos. Sin embargo, el espíritu competitivo también estará presente: "La mitad nos ha preguntado por el récord del salto más alto".

Para esta nueva edición, la gran novedad será la de María Lamela, que se pondrá al frente desde Honduras para sustituir a Laura Madrueño. Desde Mediaset, avisan de que hay que estar pendiente esta noche de la final de 'GH Dúo' porque vamos a poder ver por qué la expresentadora de 'Más Vale Tarde' está al frente del reality. Además, han confirmado que la salida de Laura Madrueño fue "una decisión personal" por el trabajo que implica estar durante tantos meses fuera de España y hacerlo de manera tan continuada al apostar por dos ediciones (la normal y el All Stars).

Al debut de la presentadora, hay que sumar el regreso de Ion Aramendi - que conducirá la gala d elos martes a las 23:00 horas- y la continuidad de Jorge Javier Vázquez - presentador de la gala de los jueves- y Sandra Barneda, que seguirá al frente de las noches dominicales.

Los más de 150 juegos y la convivencia permitirán a la audiencia conocer más a los concursantes a lo largo del reality con unas dinámicas que ha prepado el equipo: La Zona Roja, donde los supervivientes juzgarán semanalmente el comportamiento de sus compañeros; la Batalla de Titanes, una nueva liga de juegos clasificatorios y el Consejo de los Dioses, una asamblea para tratar de resolver sus conflictos.