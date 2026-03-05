Miércoles 4 marzo 2026
El derbi vasco de la Copa del Rey arrasa en La 1 mientras ‘El hormiguero’ resiste al fútbol y ‘Top Chef’ logra su segundo mejor dato
El partido lidera con claridad la noche televisiva, con buenos registros también para ‘Horizonte’ y el especial de ‘El Objetivo’.
Redacción Yotele
El partido de Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic Club emitido en La 1 fue la emisión no informativa más vista del día en televisión. El encuentro lideró con un 19,1% de cuota de pantalla y una media de 2.546.000 espectadores. Tras el fútbol, la cadena pública mantuvo parte del interés con 'Top Chef: Dulces y famosos', que firmó su segundo mejor dato al alcanzar un 10,7% de share y reunir a 679.000 espectadores.
Antena 3 consiguió plantar cara al fútbol en el access con 'El hormiguero', que registró un sólido 13,2% de cuota y 1.764.000 espectadores. Ya en prime time, 'El capitán en Japón' continuó su recorrido con un 10,6% y una media de 724.000 seguidores. En Telecinco, 'First Dates' reunió a 968.000 espectadores y un 7,3% de share en el access, mientras que la serie 'Pura sangre' anotó un bajo 7,7% con 566.000 espectadores en prime time.
Entre los canales secundarios destacó el especial 'El Objetivo' con Ana Pastor en laSexta, que alcanzó un 8,6% de cuota de pantalla y 525.000 espectadores. En Cuatro, 'Horizonte' firmó máximo en el access con un 8,5% y 1.114.000 espectadores, mientras que 'Los Gipsy Kings' reunió a 398.000 espectadores y un 5,6% de cuota.
PRIME TIME
La 1
Fútbol. Copa del Rey “R. Sociedad-Ath. Bilbao”: 2.546.000 (19,1%)
Top Chef: Dulces y famosos: 679.000 (10,7%)
Antena 3
El hormiguero: 1.764.000 (13,2%)
El capitán en Japón: 724.000 (10,6%)
Telecinco
First dates: 968.000 (7,3%)
Pura sangre: 566.000 (7,7%)
laSexta
El intermedio: 1.010.000 (7,5%)
El objetivo: 525.000 (8,6%)
Cuatro
First dates: 757.000 (5,7%)
Horizonte: 1.114.000 (8,5%)
Los Gipsy Kings: 398.000 (5,6%)
La 2
Cifras y letras: 593.000 (4,5%)
Cifras y letras: 815.000 (6%)
Captcha, no soy un robot: 332.000 (2,5%)
El comisario Montalbano: 157.000 (2,2%)
LATE NIGHT
La 1
Top Chef: Dulces y famosos: 140.000 (6,5%)
Antena 3
El capitán en América: 261.000 (9,2%)
Telecinco
Cine “Nueve balas”: 204.000 (6,6%)
laSexta
Equipo de investigación: 177.000 (8,7%)
Cuatro
Los Gipsy Kings: 143.000 (4,8%)
El desmarque. Madrugada: 78.000 (4,3%)
La 2
El arma del siglo: 43.000 (1,3%)
Conciertos Radio 3: 23.000 (1,1%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 918.000 (10,8%)
Valle Salvaje: 839.000 (11,1%)
La Promesa: 968.000 (12,2%)
Malas lenguas: 1.107.000 (12,2%)
Aquí la Tierra: 1.441.000 (13,7%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.288.000 (14,6%)
Y ahora, Sonsoles: 792.000 (10%)
Pasapalabra: 2.050.000 (19,6%)
Telecinco
El tiempo justo: 680.000 (8,3%)
El diario de Jorge: 652.000 (8%)
¡Allá tú!: 950.000 (9,3%)
laSexta
Zapeando: 493.000 (5,6%)
Más vale tarde: 502.000 (6,3%)
laSexta clave: 579.000 (4,7%)
Cuatro
Todo es mentira: 645.000 (7,7%)
Lo sabe, no lo sabe: 521.000 (6,4%)
La 2
Saber y ganar: 527.000 (5,6%)
Grandes documentales: 272.000 (3,3%)
Malas lenguas: 646.000 (8,3%)
Sukha: 169.000 (1,8%)
Limpia y ordena: 257.000 (2,3%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 503.000 (22,5%)
Mañaneros 360: 565.000 (16,5%)
Mañaneros 360: 1.032.000 (12,4%)
Antena 3
Espejo público: 382.000 (13,3%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 795.000 (15,1%)
La ruleta de la suerte: 1.486.000 (19,5%)
Telecinco
La mirada crítica: 194.000 (9,8%)
El programa de AR: 337.000 (13%)
Vamos a ver: 410.000 (10,3%)
El precio justo: 601.000 (8,2%)
laSexta
Aruser@s: 324.000 (12,9%)
Al rojo vivo: 409.000 (10,2%)
Cuatro
¡Toma salami!: 5.000 (0,4%)
Alerta cobra: 16.000 (0,9%)
Alerta cobra: 34.000 (1,5%)
Alerta cobra: 63.000 (2,5%)
En boca de todos: 308.000 (8,9%)
La 2
Flash moda: 6.000 (0,4%)
Dinastías: 12.000 (0,6%)
Página2: 7.000 (0,3%)
Aquí hay trabajo: 15.000 (0,6%)
La aventura del saber: 25.000 (1%)
Baserri gourmet: 33.000 (1,2%)
El western de La 2 “Vivo para matarte”: 88.000 (2,5%)
El cazador: 162.000 (1,8%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.267.000 (23,4%)
Telediario 1: 1.609.000 (16,6%)
Noticias Cuatro 1: 766.000 (10,4%)
laSexta Noticias 14h: 881.000 (10,4%)
Informativos Telecinco 15h: 845.000 (8,7%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.552.000 (19,7%)
Informativos Telecinco 21h: 1.000.000 (7,8%)
laSexta Noticias 20h: 711.000 (7,1%)
Noticias Cuatro 2: 612.000 (6,2%)
Matinal
Telediario matinal: 166.000 (18,7%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 144.000 (15,3%)
El Matinal (Telecinco): 126.000 (9,4%)
RANKING
Diario: La 1 (14,3%), Antena 3 (14%), Telecinco (8,2%), laSexta (7,3%), Cuatro (6,6%), La 2 (3,5%).
Mensual: La 1 (13,5%), Antena 3 (12,4%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,8%), Cuatro (6,5%), La 2 (3,2%).
- La última comanda del Aeroclub: el emblemático restaurante cierra sus puertas
- Regina cubre de blanco la cumbre de Gran Canaria: sigue en directo el temporal en Canarias
- Dejó el colegio para cuidar de su familia: la historia de Lola, la mujer de 92 años que ha vuelto a clase
- Las lágrimas de Viera por 'Tinito' en la UD Las Palmas: 'Fuiste el que creyó en mí, no se me olvidará jamás. Un abrazo al cielo
- Santa Lucía de Tirajana convoca examen para obtener el Certificado de Aptitud Profesional el 23 de marzo
- No se cortaron, pidieron hasta rones”: habla el dueño del 'simpa' hecho a un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria
- Los carriles bici de Barranquillo Don Zoilo y La Minilla acumulan retrasos y nuevas prórrogas para su finalización
- Detenido por intentar violar a punta de cuchillo a una mujer en una pensión de Las Palmas de Gran Canaria