Pareja televisiva
Patricia Pardo entra en el plató de 'Fiesta' para sorprender a Christian Gálvez: "Nos van a hacer bailar"
El presentador ha sido entrevistado para hablar de su nuevo libro 'He vencido al mundo'
Kevin Rodríguez
Christian Gálvez ha visitado esta tarde el plató de 'Fiesta' para presentar su último libro 'He vencido al mundo'. Sin embargo, al final de la conversación, Patricia Pardo entraba en el estudio para sorprender a su pareja.
Tras relatar los duros momentos en los que perdió la fe, Gálvez ha confesado que fue Patricia Pardo quien le ayudó a recuperarla: "A mí Dios no me ha llamado por mi nombre, pero sí me ha mandado un ángel que se llama Patricia".
Además, el que fuera presentador de 'Pasapalabra' ha relatado que no tuvo un inicio de relación fácil con la que hoy es la madre de sus hijos: "Pati y yo hemos vencido al mundo a pesar de las dudas, de las mentiras, de los clickbait, de periodistas extorsionando... hemos demostrado que el amor vence a cualquier cosa".
En ese momento, Emma García le pedía a Pardo que entrase al plató y aunque al principio se ha negado, finalmente ha accedido: "Nos van a hacer bailar", le decía a su pareja, que a pesar del intento del programa se ha negado. Patricia Pardo, sonrojada reconocía que el madrileño es junto a sus hijos "la luz de su vida".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camión cae al mar en el Puerto de Las Palmas
- Show en Santa Catalina: trece agentes de la Policía Local sacan al 'otro Bellingham' de una guagua
- ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
- La despedida del Aeroclub: «Sin todos ustedes, estos años no habrían sido posibles»
- La Aemet avisa de un viernes con viento intenso y lluvias en Canarias: posibles rachas muy fuertes en varias islas
- Las Palmas de Gran Canaria tumba la residencia de jugadores de la UD Las Palmas por incumplir el Plan General
- El pronóstico de la Aemet para este sábado en Canarias: sigue el fuerte viento y posibles lluvias
- León XIV recorrerá Las Palmas de Gran Canaria en papamóvil