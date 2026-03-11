‘El Grand Prix del Verano’ 2026 de RTVE: este es el municipio que aspira a representar a Canarias

El popular programa televisivo ‘El Grand Prix del Verano’ prepara su regreso a la parrilla de La 1 de RTVE durante la temporada estival de 2026. El formato, convertido en uno de los espacios más emblemáticos de la televisión familiar en España, volverá a reunir a 12 municipios de diferentes comunidades autónomas que competirán en una serie de pruebas llenas de humor, destreza y trabajo en equipo.

El programa estará nuevamente presentado por Ramón García, quien continuará como maestro de ceremonias de este clásico veraniego. La producción corre a cargo de RTVE en colaboración con EuroTV Producciones, empresa integrada en el Grupo iZen, y mantendrá la esencia que ha caracterizado al concurso desde sus inicios: retos divertidos, caídas memorables y un ambiente festivo en el que participan vecinos de los pueblos seleccionados.

En la edición del pasado año, San Sebastián de La Gomera se convirtió en el primer municipio canario en conquistar el ‘Grand Prix del verano’ de TVE. El representante colombino superó en la final a los madrileños de Cubas de la Sagra. ¿Habrá este año otro ganador canario?

Una carrera con pueblos de toda España

Una larga lista de localidades interesadas en participar en la nueva edición del concurso. En las últimas semanas, diferentes municipios han anunciado su intención de presentarse al proceso de selección, según el diario La Razón.

Entre los pueblos que ya han mostrado públicamente su interés figuran Palomares del Río, Ribadavia, Serranillos del Valle, Chinchilla de Monte-Aragón, Torrelaguna, Uceda, Villacañas, El Viso de San Juan, Chozas de Canales y Golmayo, que ya habían sido mencionados anteriormente como posibles aspirantes.

A esta lista se han sumado nuevas localidades de diversas comunidades autónomas. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, aspiran a participar Villalonga, La Font d’en Carròs y Sollana, en la provincia de Valencia, además de Biar y Xaló, en Alicante.

Por su parte, Castilla y León también cuenta con varias candidaturas, entre ellas Cantalejo y San Cristóbal, en la provincia de Segovia, así como Fabero, en León.

Más municipios interesados en participar

El interés por participar en el concurso también se ha extendido a otros territorios del país. En Castilla-La Mancha, destacan las candidaturas de Sigüenza (Guadalajara), Villacañas y Camarena (Toledo), así como Quintanar del Rey (Cuenca) y Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).

En la Comunidad de Madrid aparecen localidades como Sevilla la Nueva y Torrelaguna, mientras que en Andalucía se han presentado numerosas propuestas procedentes de varias provincias.

Entre ellas se encuentran Rute, Moriles y El Carpio, en la provincia de Córdoba; Huévar del Aljarafe, Alcolea del Río y Gilena, en Sevilla; Jamilena y Arjona, en Jaén; y Arboleas, Benahadux y Antas, en la provincia de Almería.

La lista se completa con municipios de Galicia, donde Mondariz (Pontevedra) y Carnota (A Coruña) también han mostrado su intención de formar parte del concurso.

Muchos de estos pueblos han impulsado campañas en redes sociales y medios locales con el objetivo de animar a sus vecinos a implicarse en el proyecto y reforzar sus candidaturas.

San Bartolomé, posible representante de Canarias

Entre los municipios que aspiran a formar parte de la edición de 2026 se encuentra San Bartolomé, en la isla de Lanzarote, que busca convertirse en el representante de Canarias en el concurso televisivo.

Según diversas publicaciones difundidas en medios locales y en redes sociales de diferentes ayuntamientos, numerosos pueblos de España han comenzado a movilizar a sus vecinos para preparar sus candidaturas. El proceso implica formar equipos, generar apoyo social y superar el casting previo que realiza el programa antes de elegir a los participantes definitivos.

En el caso del municipio lanzaroteño, la posible participación supondría una oportunidad para dar visibilidad al municipio y fomentar la implicación vecinal en una actividad de carácter lúdico y televisivo.

Un formato televisivo que conecta generaciones

‘El Grand Prix del Verano’ es uno de los programas más recordados de la televisión española. Su formato, basado en pruebas físicas y juegos entre equipos de pueblos, ha logrado mantener su popularidad entre distintas generaciones.

En el concurso, los participantes se enfrentan a retos que combinan habilidad, rapidez y sentido del humor, mientras el público disfruta de situaciones tan inesperadas como resbalones, caídas o carreras llenas de obstáculos.

El plató del programa mantiene un decorado que evoca la arquitectura de los pueblos españoles, reforzando así el carácter local y festivo del concurso. Además, cada municipio cuenta con padrinos o madrinas famosos que les apoyan durante la competición.

Entre las pruebas más conocidas del programa destacan ‘La patata caliente’, ‘Los troncos locos’, ‘Los bolos’ y ‘El diccionario’, juegos que se han convertido en auténticos símbolos del formato. Para la edición de 2026, el equipo del programa también prepara nuevos desafíos que se sumarán a los ya clásicos.

Un éxito de audiencia en la televisión pública

La edición emitida en 2025 consolidó el éxito del regreso del programa. Según los datos difundidos por RTVE, el espacio obtuvo una media del 12,4 % de cuota de pantalla, con 930.000 espectadores en emisión lineal y 145.000 en diferido, lo que elevó la audiencia total a más de un millón de espectadores por programa.

Además, cada emisión alcanzó casi tres millones de espectadores únicos por noche, mientras que el conjunto de la temporada sumó cerca de 11,5 millones de contactos.

Estos resultados situaron al programa como líder de su franja horaria, superando en 2,3 puntos de cuota a la segunda opción televisiva.

El formato también destacó en determinados segmentos de edad. Lideró entre personas de 4 a 64 años, con especial seguimiento entre el público infantil, donde alcanzó un 28,9 % de cuota, así como entre adultos de 25 a 44 años (23,2 %) y jóvenes de 13 a 24 años (11,3 %).