Hay una cara B
Jesús Vidal desvela el gran problema que ha tenido desde que protagonizó 'Campeones': "Me ha llegado a molestar"
El actor ganador del Goya confiesa que muchos aún creen que tiene discapacidad intelectual por su personaje en la película
Carlos Merenciano
El actor Jesús Vidal ha desvelado el lado menos conocido del éxito que alcanzó tras su participación en 'Campeones', la película dirigida por Javier Fesser y protagonizada por Javier Gutiérrez. El intérprete, que ganó el Premio Goya al mejor actor revelación en 2019 por su papel de Marín, ha explicado en 'Y ahora Sonsoles' que la fama también le ha traído situaciones incómodas en su vida diaria.
Durante su entrevista con Sonsoles Ónega Vidal aclaró uno de los malentendidos más extendidos desde el estreno del filme: él no tiene discapacidad intelectual como su personaje. De hecho, el actor explicó que muchas personas siguen creyendo que su personalidad real es la del personaje que interpretó: “La gente no ve al filólogo, ve a Marín”.
El intérprete relató algunas de las situaciones que ha vivido desde entonces: “Me encuentro a gente que me dice ‘ay, bonito’ o incluso me han llegado a dar una piruleta”, reconociendo que ese tipo de gestos reflejan los prejuicios que aún existen: “En la vida cotidiana es un poco pesadilla que la gente no sepa cómo tratarte y te falten a la dignidad”. Vidal también recordó su famoso discurso en los Goya, que muchos pensaron que improvisó en el momento. Sin embargo, el actor reveló que llevaba meses preparándolo, aclarando que en realidad lo había escrito con tiempo inspirándose en su personaje.
En realidad, el actor convive desde su nacimiento con una discapacidad visual del 90% causada por una miopía patológica, además de ceguera total en el ojo derecho. A pesar de ello, ha desarrollado una sólida carrera académica y profesional: es licenciado en Filología Hispánica, tiene un máster en Marketing y Periodismo y también se formó en arte dramático.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós al «caos» de la estación de guaguas de San Telmo: así será la reforma para mejorar la seguridad y la estética
- Operación Bichito: Jesé tiene ofertas de Primera y aguarda para renovar con la UD Las Palmas
- Accidente en la salida de la GC2
- Cinco números acertados: el Euromillones deja premio en Las Palmas de Gran Canaria
- El invierno meteorológico de Canarias, en los extremos: entre un diciembre helador y un febrero cálido, según la AEMET
- Es oficial: Binter conectará Canarias con Pekín todos los días y así cambiarán los vuelos internacionales
- Las Palmas de Gran Canaria inicia la repavimentación de la plaza Alfredo Kraus en Escaleritas
- Aparatoso accidente en Gran Canaria: tres coches y un camión implicados