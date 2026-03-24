Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca ThereseAviso urgente en la Presa de FatagaPrecio de la gasolina en CanariasCriptoestafa en CanariasCarmelo RamírezUD Las Palmas
instagramlinkedin

Sentencia judicial

La Justicia condena a Mediaset por el caso Antonio David: indemnización de 150.000 euros a una mujer anónima por vulnerar la intimidad

La Audiencia Provincial de Gijón confirma la sanción por el tratamiento mediático a una mujer anónima en varios programas.

Mediaset

Mediaset / Mediaset

Carlos Merenciano

Madrid

La Audiencia Provincial de Gijón ha ratificado la condena a Mediaset España por vulnerar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de una mujer anónima vinculada mediáticamente a Antonio David Flores. El fallo confirma la sentencia previa y obliga al grupo audiovisual a pagar una indemnización total de 150.000 euros.

Según la resolución, adelantada por El Confidencial Digital y verTele, la afectada recibirá 100.000 euros, mientras que su marido será indemnizado con 50.000. El tribunal considera acreditado que ambos perdieron su anonimato tras la difusión de informaciones que “carecían de interés público”, lo que supone una “vulneración de su derecho a la intimidad”.

Los hechos se remontan a la cobertura mediática generada en torno a la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', así como a programas como ‘Viva la vida’, ‘Ya es mediodía’, ‘Socialité’ o ‘Sálvame’, donde se abordó el caso. La sentencia detalla cómo se difundieron datos personales, imágenes e incluso conversaciones privadas sin consentimiento.

El tribunal pone especial énfasis en la emisión de una conversación telefónica “grabada sin consentimiento”, así como en la presencia de reporteros en entornos privados de la demandante. Estos elementos refuerzan, según la Justicia, la gravedad de la intromisión ilegítima en su vida personal.

Noticias relacionadas

Además de la indemnización, la resolución obliga a retirar los contenidos emitidos y a no volver a difundir informaciones similares. La Audiencia también desestima el recurso presentado por Mediaset y le impone las costas del proceso, cerrando así el caso con una condena firme.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Therese llena una decena de embalses en Gran Canaria
  2. Susto en El Corte Inglés de Mesa y López tras el desalojo de la sexta planta por humo en la cafetería
  3. Gran Canaria declara el nivel 2 de emergencia por la borrasca Therese y pide la intervención de la UME
  4. La transformación de Guanarteme: la demolición de una vivienda abre la plaza de América al nuevo bulevar de La Ballena
  5. Muere un motorista tras sufrir un accidente en Las Palmas de Gran Canaria
  6. Directo | Evolución de la borrasca Therese en Canarias: cuatro islas bajo aviso naranja, sin clases y con las primeras incidencias por el temporal
  7. ¿Por qué los canarios no se benefician de la rebaja de la gasolina anunciada por Pedro Sánchez?
  8. La reorganización de las cabalgatas del carnaval reduce el número de carrozas en Maspalomas y Mogán

La borrasca Therese provoca el derrumbe del restaurante El Secuestro en Teror

La borrasca Therese provoca el derrumbe del restaurante El Secuestro en Teror

Sevilla pierde unos de sus dos cuadros del Greco: el marqués de la Motilla vende el 'Cristo en la Cruz' a la colección catalana Casacuberta-Marsans

Sevilla pierde unos de sus dos cuadros del Greco: el marqués de la Motilla vende el 'Cristo en la Cruz' a la colección catalana Casacuberta-Marsans

Canarias llega preparada a la obligatoriedad de la ley contra el desperdicio alimentario

Canarias llega preparada a la obligatoriedad de la ley contra el desperdicio alimentario

La borrasca Therese inunda Arucas y complica la movilidad

Las lluvias derrumban un restaurante en Teror en plena borrasca Therese

DIRECTO | El Gobierno canario y Cabildo de Gran Canaria informan del estado de la borrasca Therese

La DGT y la Guardia Civil intensifican la vigilancia a los conductores por el uso de estos dispositivos en los vehículos canarios: multas de hasta 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir

La DGT y la Guardia Civil intensifican la vigilancia a los conductores por el uso de estos dispositivos en los vehículos canarios: multas de hasta 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir
Tracking Pixel Contents