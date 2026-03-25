'Harry Potter' desvela su esperada fecha de estreno en HBO Max con el tráiler oficial de su primera temporada

La esperada serie de 'Harry Potter' ya tiene fecha de estreno tras la publicación de su primer tráiler oficial por parte de HBO Max. Este adelanto ha servido para mostrar las primeras imágenes del universo mágico reinventado para televisión, generando una gran expectación entre los seguidores de la saga.

Después de muchas especulaciones, la Navidad de este 2026 ha sido la fecha elegida para estrenar la serie. La producción promete una adaptación más fiel y detallada de los libros originales de J.K. Rowling, con una temporada dedicada a cada uno de los siete volúmenes.

Gracias a eso tambien podremos encontrar nuevos escenarios como el colegio de muggles, que se suman a los míticos escenarios de la serie, como Hogwarts, permitiendo una narrativa más pausada y detallada que la que se ofrecía en la saga de las películas. En esta primera temporada, que lleva por título 'La piedra filosofal', podremos ver a los nuevos Harry, Hermione y Ron en acción, así como al resto del personajes claves de la saga. Además, se dejan ver fragmentos de personajes como Hagrid, Snape y McGonagall.

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La serie está liderada creativamente por Francesca Gardiner como showrunner y guionista. En el reparto confirmado destacan Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, acompañados por actores como John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.