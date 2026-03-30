'Supervivientes 2026' sorprende con una expulsión express tras la llegada de Nagore Robles y el adiós definitivo de una de sus localizaciones

La nueva entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie' promete un vuelco total en la dinámica del reality. Ion Aramendi y María Lamela conducirán este martes 31 de marzo en Telecinco una gala marcada por decisiones drásticas, nuevas incorporaciones y una expulsión relámpago que dejará a los concursantes en shock.

El programa arrancará con una de sus grandes sorpresas: la incorporación de Nagore Robles como nueva participante. Pero no será el único momento clave de la noche, ya que otro concursante se jugará su continuidad en una expulsión exprés decidida directamente por la audiencia, elevando la tensión desde el inicio.

Además, todas las miradas estarán puestas en la situación de Alberto Ávila, cuyo futuro en el concurso pende de un hilo. Tras varios días en observación, la organización comunicará la decisión médica definitiva sobre su continuidad, lo que podría obligarle a abandonar la aventura de forma inesperada.

La gala también incluirá una apertura excepcional de la Palapa, en la que los concursantes descubrirán informaciones clave que podrían cambiar por completo la convivencia. Un giro narrativo que promete alterar alianzas y reavivar conflictos en pleno desarrollo del reality.

Por si fuera poco, el programa dirá adiós de forma definitiva a Playa Destino. Sus habitantes —Borja, Darío y Gabriela— se enfrentarán a un juego decisivo: solo dos lograrán integrarse en Playa Victoria y Playa Derrota, mientras que el tercero será eliminado en una expulsión fulminante.

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La noche dejará además momentos de emoción, como el protagonizado por Almudena al descubrir que Borja y su exnovio, Darío, han seguido en Honduras tras su salida. Completan la gala el juego de recompensa ‘La ladera del Parnaso’, la ceremonia de salvación con Claudia Chacón, Maica Benedicto, Ivonne Reyes y Paola Olmedo, y la visita de la primera expulsada, Marisa Jara, que analizará todo lo ocurrido en el concurso.