Telediario
Pepa Bueno rompe moldes en el Telediario: el aplaudido cierre sobre la amenaza de Trump
La periodista de RTVE sentencia la actualidad internacional con una reflexión magistral que fusiona la geopolítica con la lírica de 'Puntos suspensivos'.
Kevin Rodríguez
En televisión, a veces no es necesario un gran despliegue de efectos especiales para dejar al espectador pegado a la pantalla. A veces, basta con la palabra justa, el tono adecuado y una pizca de cultura popular para convertir un informativo en una pieza de arte periodístico. Eso es precisamente lo que ha logrado Pepa Bueno en el Telediario de TVE.
La presentadora ha protagonizado uno de los cierres más comentados y compartidos de los últimos años. En un contexto internacional marcado por la tensión máxima y las declaraciones incendiarias de Donald Trump respecto a Irán, Bueno decidió alejarse del frío análisis geopolítico para tocar la fibra de la audiencia. ¿Su aliado? Nada menos que Robe Iniesta, el alma de Extremoduro.
La noticia era de un calado estremecedor: las nuevas amenazas de Donald Trump de atacar objetivos culturales en Irán y la escalada de violencia verbal que pone al mundo en vilo. Tras desgranar los datos y las reacciones internacionales, Pepa Bueno se quedó sola ante la cámara para despedir el informativo.
Con la seriedad que la caracteriza, pero con una intensidad contenida, la periodista lanzó una reflexión que ya circula por todos los grupos de WhatsApp. "En un mundo que parece caminar hacia el abismo de la mano de mensajes en redes sociales y amenazas de destrucción, conviene recordar lo que de verdad nos hace humanos", comenzaba la presentadora.
Fue entonces cuando, de manera inesperada pero brillante, conectó la agresividad del presidente de los Estados Unidos con la sensibilidad de 'Puntos suspensivos', uno de los temas más introspectivos de Robe Iniesta en su etapa en solitario.
"Dice Robe que 'el mundo, si no lo pisas, no es redondo'. Y quizás sea ese el problema: que quienes deciden el destino de millones de personas han dejado de pisar el mundo real para vivir en la burbuja del poder", sentenció Bueno. La referencia al músico extremeño no solo fue un guiño a una generación que ha crecido con sus letras, sino una metáfora perfecta sobre la desconexión de los líderes mundiales con la realidad de la calle y el sufrimiento humano.
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