‘Tu cara me suena 13’ arranca con una gala vibrante y una clara vencedora
María Parrado deslumbra imitando a Ana Mena en una noche de alto nivel y gran arranque para el talent de Antena 3
Kevin Rodríguez
La decimotercera edición de 'Tu cara me suena' ya está en marcha y lo ha hecho con una gala inaugural que ha confirmado el excelente estado de forma del formato. El programa de Antena 3 regresó este viernes con un casting muy equilibrado, actuaciones virales desde el primer minuto y una ganadora clara: María Parrado.
La joven artista gaditana fue la gran triunfadora de la noche tras meterse en la piel de Ana Mena, firmando una imitación prácticamente perfecta que convenció tanto al jurado como al público. Su actuación, con 'Carita triste', se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la noche.
Con Manel Fuentes como maestro de ceremonias, la gala arrancó con un despliegue de energía y espectáculo que dejó claro que esta edición no piensa bajar el listón. El casting —formado por nueve concursantes— combina perfiles muy distintos: desde cantantes consolidados hasta actores, humoristas y rostros televisivos.
Entre ellos destacan nombres como Jesulín de Ubrique, Cristina Castaño, Sole Giménez o Leonor Lavado, que ya en esta primera noche dejaron entrever sus cartas.
El arranque estuvo marcado por actuaciones muy variadas, protagonizadas por Agoney, Melani y Angy, que cedieron el testigo a los nuevos concursantes.
Uno de los primeros en pisar el escenario fue J Kbello, que sorprendió convirtiéndose en Daddy Yankee con una actuación muy energética que levantó al público desde el inicio.
También destacó Martín Savi, que transformó el plató en una auténtica fiesta imitando a Mika con 'Love Today', confirmándose como uno de los perfiles más versátiles de la edición.
Por su parte, Cristina Castaño apostó por la elegancia con su versión de Mina, logrando una de las actuaciones más cuidadas de la noche, mientras que Paula Koops sorprendió con su imitación de Sabrina Carpenter.
Uno de los momentos más comentados fue el debut de Jesulín de Ubrique, que se atrevió con Melendi, demostrando entrega y sentido del humor en un reto nada sencillo. Y mención especial para Leonor Lavado, que llevó el espectáculo al terreno del humor con su imitación de Raffaella Carrà.
Aunque el nivel fue alto, hubo una actuación que destacó claramente por encima del resto. La de María Parrado. La artista consiguió prácticamente el pleno de puntuaciones del jurado —tres doces— y también el máximo apoyo del público, lo que la convirtió en la primera ganadora de la edición sin discusión.
Visiblemente emocionada, Parrado dedicó su victoria a su padre, fallecido por una enfermedad rara, y anunció que donaría el premio a una asociación vinculada a estas patologías, dejando uno de los momentos más emotivos de la noche.
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