RTVC revive medio siglo de adrenalina en el Rally Islas Canarias con el documental 'Pasión mundial'

Radio Televisión Canaria proyectará este jueves 16 de abril un avance del documental "Pasión mundial" durante el acto oficial de presentación de la 50ª edición del Rally Islas Canarias. El evento, que tendrá lugar en el Auditorio Alfredo Kraus a partir de las 17:00 horas, servirá como antesala del estreno oficial de esta pieza audiovisual en Televisión Canaria, previsto para el próximo miércoles 22 de abril a las 23:30 horas.

El documental, producido por Ojo de Pez Audiovisual S.L., recoge la historia de la prueba de rally más emblemática de las Islas poniendo el foco en el esfuerzo colectivo que ha contribuido a su evolución desde sus orígenes en 1977 hasta su consolidación en la élite del Campeonato del Mundo de Rallys (WRC)."Pasión mundial" celebra el talento local y ofrece una mirada íntima a los cientos de miles de aficionados que han creado un ambiente único en torno a la prueba durante estas cinco décadas.

José Ángel Batista, director del Rally Islas Canarias - Rally de España, destaca que este documental significa el reconocimiento de algo que va mucho más allá del deporte. "Cincuenta años de Rally Islas Canarias- Rally de España son cincuenta años de historia compartida con los deportistas, las instituciones, con los municipios, con los oficiales y voluntarios, con las familias y la sociedad canaria en general", señala.

Para la organización, el hecho de que la cadena pública documente este recorrido con rigor es un gesto de gran valor que esperan sirva "para que las nuevas generaciones entiendan la dimensión real de lo que este evento representa para el archipiélago". Asimismo, Batista pone en valor el papel de RTVC como soporte técnico internacional. "Las imágenes de las Islas Canarias y de Gran Canaria, de sus paisajes, de sus carreteras, llegan a millones de espectadores en todo el mundo. Esa proyección exterior es extraordinaria y no siempre se valora lo suficiente", expresa.

Bodas de Oro en el epicentro mundial

La 50ª edición histórica se celebrará del 23 al 26 de abril como la quinta cita del Mundial de Rallys. La prueba contará con 18 tramos cronometrados y más de 300 kilómetros de competición sobre el exigente asfalto volcánico de Gran Canaria, incluyendo novedades como el tramo espectáculo en el Estadio de Gran Canaria. El itinerario recorrerá diversos municipios de la isla, desde las carreteras de alta montaña hasta zonas costeras, reforzando un año más la identidad técnica y visual que ha dado prestigio internacional a la competición.

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Firma de autógrafos y encuentro con leyendas

La presentación de este jueves en el Auditorio Alfredo Kraus incluye, además de la proyección del avance del documental, una firma de autógrafos y un coloquio con antiguos vencedores de la prueba. El acto culminará con la presentación oficial del 2026 WRC Rally Islas Canarias - Rally de España, consolidando a las Islas como referente del motor mundial tras el éxito de su reciente incorporación al calendario internacional en 2025.