Maxi Iglesias desliza en 'La Revuelta' una pulla sobre vetos televisivos y reabre el debate con 'El hormiguero': "Estoy cancelado en otros programas"

Maxi Iglesias regresó a 'La Revuelta' para presentar la segunda temporada de 'Punto Nemo', pero su visita dejó bastante más que promoción. El actor quiso recordar su etapa como colaborador de 'La resistencia' y agradecer públicamente todo lo que aquel escaparate supuso para su carrera.

Según explicó, su paso por el programa le abrió puertas profesionales y le permitió enseñar una faceta cómica que en la ficción no siempre puede explotar. Al hablar de aquella etapa, Maxi fue especialmente generoso con el espacio y con su presentador. Sobre lo que significó para él, explicó: “Para mí es como una piscina de bolas, me lo paso como un niño y, en un rodaje, eso no puedo hacerlo”.

Pero en ese repaso también dejó caer la otra cara de la moneda. El actor admitió que su cercanía con el universo Broncano no siempre le salió gratis y habló de ello con una frase que sonó muy significativa: “Me han cancelado en otros programas, pero volvería a hacerlo una y mil veces”. Ahí fue donde muchos vieron una referencia apenas velada a ciertos códigos no escritos dentro de la televisión, como el supuesto veto que impondría Pablo Motos a algunos actores que prefieren 'La revuelta' para presentar sus proyectos.

Ese es precisamente el punto más llamativo del asunto. Porque, aunque ese rumor ha perseguido durante años a la rivalidad entre ambos formatos, en el caso de Maxi Iglesias la situación no encaja del todo con la teoría extendida. El actor fue colaborador de 'La resistencia' entre 2019 y 2021, y denuncia que fue entonces cuando dejó de participar en algunos programas, pero el intérprete visitó 'El hormiguero' en 2023 para promocionar 'Los artistas: primeros trazos', una serie que en aquel momento iba a emitirse en Antena 3. Eso sí, aquella visita podría haber sido impuesta por el canal y no buscada por la productora, pues pueden existir invitados impuestos para promocionar un producto del grupo.

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Sea como sea, Maxi Iglesias aprovechó su vuelta a 'La Revuelta' para reivindicar sin rodeos lo que ese formato ha supuesto en su trayectoria. Lo hizo agradeciendo lo bueno, asumiendo lo malo y dejando en el aire una sospecha que en televisión aparece cíclicamente, pero que rara vez se verbaliza de forma tan clara, aunque sea entre bromas.