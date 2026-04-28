Dani Mateo humilla a El Gran Wyoming tras su histórico sorpasso en laSexta: "Mamón, saluda al campeón"

'Zapeando' es uno de los programas más asentados de laSexta y el pasado viernes celebró un hito histórico: logró el sorpasso a 'El Intermedio', el programa más longevo de la cadena:"Bienvenidos a 'Zapeando' 3.089, bien, para la mayoría este número no significa nada a no ser que te haya tocado algo en la lotería con él. Pero para nosotros, para la gente de 'Zapeando', significa mucho, significa que desde hoy... ¡superamos en programas 'El Intermedio'!", exclamó Dani Mateo.

"¡En tu cara, Wyoming!", reafirmó Mateo antes de recoger cable: "Bueno, vamos a parar un poquito también, un poquito de calma. No hay que hacer sangre, que yo del otro programa también cobro", recordó el también colaborador de 'El Intermedio'.

"¿Pero qué estás diciendo? Si no os has contado que has pagado - siendo catalán - un piloto sin licencia para que escriba esto en el cielo", interrumpía una de sus colaboradoras mientras daba paso a un vídeo animado en el que un se leía "Wyoming, mamón, saluda al campeón".

El programa consiguió el viernes los 3.089 programas frente a los 3.0888 que cumplió el show de Wyoming el jueves. De esta manera, la ventaja es de un programa y se irá aumentando de manera paulatina con el paso de las semanas, al tener 'Zapeando' más emisiones que 'El Intermedio'.

Tras superar a Wyoming, los colaboradores se pusieron un nuevo reto: "Estamos a este de pillar a Pablo Motos también. ¿Sacarás también la avioneta o no?", le preguntaron a Dani Mateo, que descartó la opción porque "Pablo Motos sí ve la tele".

Por último, Miki Nadal explicó en modo de broma por qué el programa de sobremesa ha superado al de prime time a pesar de ser mucho más reciente: "¿De qué os alegráis? Si en 12 años y medio hemos hecho los mismos programas que El Intermedio en 20, eso significa que hemos currado mucho más que ellos".

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"¿Qué estáis celebrando? ¡Somos unos pringados! Están todos ellos de vacaciones y nosotros aquí. ¿Quién se queda en Semana Santa? ¡Nosotros! ¿Quién se queda en Navidad? ¡Nosotros! ¿Y todos los viernes del año? ¡Nosotros! ¿Y en verano? ¡Pringando todo el verano!", sentenció el colaborador.