Romper el estigma
Atresplayer pone fecha de estreno inminente a 'Sidosa', el documental de Eduardo Casanova sobre su experiencia con el VIH
La producción, conducida por Jordi Évole, llegará este domingo 10 de mayo a la plataforma antes de su emisión en laSexta.
Carlos Merenciano
Atresplayer estrenará este domingo 10 de mayo ‘Sidosa’, el documental en el que Eduardo Casanova decide hablar públicamente de que vive con VIH. Tras su paso por salas y su llegada ahora a la plataforma de Atresmedia, la producción también se emitirá próximamente en laSexta. El proyecto, realizado en colaboración con Producciones del Barrio, está producido y conducido por Jordi Évole y dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez.
El documental plantea un viaje personal en el que Casanova aborda la revelación más íntima de su vida con humor, emoción, memoria y cine. El actor y director rompe así años de silencio en torno a su diagnóstico y se suma a una reivindicación que las organizaciones y el activismo llevan tiempo reclamando: que figuras públicas ayuden a desmontar el estigma social que aún pesa sobre el VIH.
El propio título funciona como una declaración de intenciones. En ‘Sidosa’, Casanova se apropia de una palabra históricamente utilizada como insulto para resignificarla desde la visibilidad. “Igual que los maricones nos hemos apropiado del insulto ‘maricón’, yo quiero apropiarme de ‘sidosa’”, afirma el cineasta en el documental.
Rodado el pasado otoño, el trabajo también permite conocer mejor la realidad actual de las personas con VIH y la evolución social de un tema que todavía arrastra prejuicios. Con este estreno, Atresmedia y Producciones del Barrio amplían una colaboración que ya ha dado formatos como ‘Salvados’, ‘Lo de Évole’, ‘Anatomía de...’ y documentales como ‘Astral’, ‘Operación Palace’ o ‘Eso que tú me das’.
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