'La noche de Aimar'
Belén Rueda rompe a llorar con el inesperado mensaje de Emilio Aragón: “Trabajé con él cuando murió mi hija”
La actriz repasó su trayectoria ante Aimar Bretos y habló sin titubeos de la muerte, con confesiones muy personales
Kevin Rodríguez
Belén Rueda fue la otra protagonista de 'La noche de Aimar' en laSexta. La actriz fue entrevistada justo después de Iñaki Gabilondo, que fue sorprendido por su mayor rival y se revolvió contra los que defienden hoy en día las dictaduras.
La enteevista de la actriz tuvo una gran carga emotiva, pues Rueda se abrió a hablar sin tapujos de la muerte de su madre y de su hija: "Con 32 años perdió a mi hija y mis papás desaparecieron demasiado pronto y hay un momento en el que dices, 'ya, ya no me toca más'".
Sin embargo, la que fuera protagonista de 'Los Serrano' ha defendido la resiliencia ante las adversidades: "Parece que, de repente, la vida se enreda y esta el, o estar enfadado con la vida todo el tiempo o intentar descubrir hacia dónde puedes descubrir eso para tener curiosidad por otras cosas, otras cosas no quiere decir otro mundo".
Además, para Rueda las personas cercanas de nuestro entorno que fallecen "viven entre nosotros, no de una forma sobrenatural sino en nuestro recuerdo". "Creo que de alguna manera viven en nosotros y la muerte nos ayuda a entender también que tenemos que aprovechar el momento", ha defendido.
Tras recordar la triste muerte de su hija María, Belén Rueda fue sorprendida por Aimar Bretos, que le tenía preparado un bonito mensaje de Emilio Aragón que ha hecho que la actriz se derrumbara por completo: "Emilio ha significado mucho. Cuando trabajé con él pasó la muerte de mi hija María", recuerda entre lágrimas.
La muerte de su hija, un duro golpe en su vida
La actriz también ha dedicado una buena parte a explicar cómo logra sobrellevar la muerte de su hija: "Si yo pudiera traerla no dudaría ni medio segundo, pero no la puedo traer y busco de alguna manera alguna razón para poder entender por qué la vida es así. Está conmigo en mi recuerdo y, en un momento dado, no puedes hablar de ello y luego puedes hablar de ellos porque ha sido... y es muy importante en mi vida".
Sobre el duelo que pasó cuando sucedió la pérdida, Rueda asegura es "positiva": "Me ha enseñado muchas cosas y su recuerdo viene a mí para recordarme que estoy viva", ha recalcado.
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