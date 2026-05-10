En 'Hay una cosa que te quiero decir'
El aplaudido alegato de María del Monte sobre la salud mental y las instituciones: "Tomemos conciencia"
La artista ha defendido la importancia de la salud mental en el estreno de la nueva temporada de 'Hay una cosa que te quiero decir'
Kevin Rodríguez
María del Monte ha sido una de las grandes protagonistas de esta semana en la televisión. La artista sorprendió el miércoles al ser descubierta como Loro en 'Mask Singer' y el viernes, emocionó a Isa Pantoja entrando en directo en 'De viernes'.
Pues bien, ayer la cantante también tuvo un momento televisivo destacado porque fue una de las invitadas en el estreno de la nueva temporada de 'Hay una cosa que te quiero decir'. La cantante llegó al programa para sorprender a unos fans, pero lo que más impresión causó fue su defensa a la salud mental y la necesidad de mejorar su atención.
"La enfermedad mental es una enfermedad. Si cualquier enfermo de cualquier otro tipo tiene su hospitalización, su tratamiento en lugares públicos...Por favor, tomemos conciencia de que estas personas también están enfermas" comenzó diciendo muy contundente la también colaboradora de 'Y Ahora Sonsoles'.
"Necesitan un sitio donde se vean refugiados y donde sus familiares puedan tener la tranquilidad de que están cuidados y tratados" dijo con tono serio antes de mandar un mensaje a las instituciones: "No se olviden que la enfermedad mental existe y hay que cuidarla", sentenció la folclórica, que hizo arrancar un sonoro aplauso al público del plató.
Jorge Javier Vázquez se sincera sobre la carga emocional de sus programas
El pasado viernes, Jorge Javier Vázquez visitó 'El tiempo justo' para promocionar el estreno del que hablamos anteriormente y fue con Joaquín Prat cuando el presentador catalán reconoció la carga emocional que le suponen los programas de testimonios que actualmente presenta: 'Hay una cosa que te quiero decir' y 'El diario'. "Muchas veces acabo muy tocado, con ganas de llorar", expresó ante las cámaras.
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