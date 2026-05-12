Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desprendimiento en FamaraEspañol positivo en hantavirusAccidente GC-1Parricidio en FuerteventuraDesarrollos urbanísticos de GuanartemeTiempo en CanariasMigraña en Canarias
instagramlinkedin

Nueva etapa

Paz Padilla regresa a Telecinco con ‘El show de Paz’: así será su nuevo programa en el fin de semana

La presentadora se pondrá al frente de un formato de entretenimiento, humor y emoción que se emitirá sábados y domingos de 16:00 a 18:00 horas.

Paz Padilla

Paz Padilla

Carlos Merenciano

Madrid

Paz Padilla vuelve a Telecinco con un programa hecho a su medida. La cadena ha anunciado ‘El show de Paz’, un nuevo formato para las tardes del fin de semana que se emitirá los sábados y domingos de 16:00 a 18:00 horas. El espacio combinará entretenimiento, humor, emoción y un tono gamberro, apoyándose en la personalidad de su presentadora como principal eje.

Mediaset define el proyecto como una de las apuestas de esta nueva etapa de Telecinco. Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos del grupo, explicó que el programa buscará historias cercanas y protagonistas anónimos: “Vamos a conocer historias, héroes anónimos. Dos horas de puro show y entretenimiento”.

La propia Paz Padilla ha mostrado su ilusión por regresar a la cadena en la que vivió buena parte de su trayectoria televisiva. “Quiero estar en esta nueva Telecinco, en esta nueva etapa tan bonita que se abre”, afirmó la presentadora, que recupera así un papel protagonista en la parrilla del canal.

Padilla también habló del componente emocional de su vuelta. “Tenía la sensación de volver con mi ex. He sentido ilusión, nostalgia al ver a compañeros de fuera de pantallas, y me he sentido que vuelvo a casa”, reconoció. La comunicadora comparó su relación con Mediaset con una historia larga, marcada por etapas distintas: “Siempre he sentido que no teníamos un contrato laboral con Mediaset, sino que éramos un matrimonio, con momentos felices y con crisis”.

Noticias relacionadas

La presentadora cerró su reflexión con una frase que resume el sentido de este regreso: “Cuando hay una relación con historia, siempre hay una llamada pendiente, y con Telecinco me ha pasado ya dos veces, que nos volvemos a ver y nos decimos: ‘Hemos cambiado’”. Con ‘El show de Paz’, Telecinco refuerza su apuesta por una tarde de fin de semana más familiar, positiva y centrada en el entretenimiento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aaron confiesa el parricidio: descuartizó a su madre en Fuerteventura y tiró el cuerpo en bolsas a la basura
  2. Ocho detenidos por transportar 3.000 kilogramos de hachís en una narcolancha en Gran Canaria
  3. Matricidio en Corralejo, Fuerteventura
  4. Los propietarios de viviendas vacías podrán recibir hasta 600 euros al mes durante siete años si las destinan al alquiler asequible
  5. Horóscopo semanal del 11 al 17 de mayo de Esperanza Gracia: cambios emocionales, decisiones importantes y nuevas oportunidades
  6. La UE lo confirma: los nuevos edificios públicos construidos en España a partir de 2028 serán de cero emisiones
  7. Un cuádruple empate enviaría al CB Gran Canaria a la Primera FEB
  8. Sanidad ocultó un positivo en la travesía del MV Hondius a Canarias

Fran 'el Pisahuevos' y su familia afrontan seis años de cárcel por blanquear las ganancias del narco

Fran 'el Pisahuevos' y su familia afrontan seis años de cárcel por blanquear las ganancias del narco

Los juegos de toda la vida, conciertos y parrandeo: descubre todos los actos del 'Arucas Piedra y Flor'

Los juegos de toda la vida, conciertos y parrandeo: descubre todos los actos del 'Arucas Piedra y Flor'

Jhonatan Narváez se lleva el esprint de Cosenza y Ciccone se viste de rosa

Jhonatan Narváez se lleva el esprint de Cosenza y Ciccone se viste de rosa

Una cena solidaria en Gran Canaria recauda 13.500 euros para familias con niños hospitalizados

Una cena solidaria en Gran Canaria recauda 13.500 euros para familias con niños hospitalizados

Jóvenes y mayores crean un mural sobre el Puerto de Las Palmas en un encuentro intergeneracional

Jóvenes y mayores crean un mural sobre el Puerto de Las Palmas en un encuentro intergeneracional

¿Quieres fraccionar el pago de tasas de basuras? Las Palmas de Gran Canaria simplifica la normativa para dividir las cuotas

¿Quieres fraccionar el pago de tasas de basuras? Las Palmas de Gran Canaria simplifica la normativa para dividir las cuotas

Florentino Pérez convoca una rueda de prensa de última hora en mitad de la crisis del Real Madrid

Florentino Pérez convoca una rueda de prensa de última hora en mitad de la crisis del Real Madrid

Good Franco, indie 'made in' Canarias que pone rumbo a la Península y Sonidos Líquidos impulsado por Sonora

Good Franco, indie 'made in' Canarias que pone rumbo a la Península y Sonidos Líquidos impulsado por Sonora
Tracking Pixel Contents