El demoledor dardo de Joaquín Prat en 'El tiempo justo' ante su inminente recorte: "Para lo que nos queda..."

Joaquín Prat ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua, ni siquiera cuando se trata de hablar del futuro de su propio programa. En plena conexión con Iván García y Carmen Borrego para abordar el debut literario de Alejandra Rubio, el presentador ha protagonizado un tenso e inesperado momento que ha terminado con un durísimo recado a la cúpula de Mediaset ante los cambios que se avecinan en la parrilla.

Todo comenzó cuando Prat intentaba averiguar si Borrego había tenido acceso a la primera novela de su sobrina. Ante la negativa de la colaboradora, el conductor de 'El tiempo justo' decidió lanzar una bomba que supuestamente pertenecía al ámbito privado: "Tu hijo ayer hizo una crítica literaria interesante... Dijo que era pueril. ¡Ay, no, que me lo dijo solo a mí! Se me ha escapado", soltaba el presentador ante el asombro de los presentes.

La indiscreción no sentó nada bien a la hermana de Terelu Campos, que no tardó en afearle el gesto en directo: "Pues si te lo dijo solo a ti...", le espetaba Borrego visiblemente molesta.

A pesar de que Joaquín intentó justificarse achacándolo a un despiste ("esta cabeza mía..."), la colaboradora fue más allá: "¿Se te ha escapado o has decidido arriesgarte?". Fue en ese preciso instante cuando Prat soltó la frase de la tarde, evidenciando el clima de tensión que se respira en los pasillos de Fuencarral: "Sí, exacto. No lo sé... Ya para lo que nos queda en el convento...".

Revolución en las tardes de Telecinco

Telecinco prepara una profunda remodelación de sus tardes. La cadena apostará por un nuevo programa dating en la primera parte de la franja, reducirá la duración de ‘El tiempo justo’ y dejará descansar ‘El diario de Jorge’ durante el verano. Además, ‘¡De viernes!’ dará el salto a la emisión diaria con una nueva versión titulada ‘¡De lunes a viernes!’.

Las nuevas tardes de Telecinco:

-Amor o lo que surja

-El tiempo justo

-De lunes a viernes

-Allá tú

El futuro de 'El diario de Jorge'

Tras el anuncio de los nuevos estrenos de Telecinco para este verano, el programa de Jorge Javier Vázquez desaparecerá de la parrilla. Ahora bien, este descanso será, en principio, solo durante el periodo estival (de junio a septiembre).

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En la rueda de prensa, Mediaset ha dejado claro que en septiembre 'El diario de Jorge' volverá a la parrilla, a pesar de la intención es que los estrenos de este verano puedan mantenerse durante más tiempo: "La idea es que el programa vuelva en septiembre, ya veremos si con más o menos duración que ahora. Pero 'El diario de Jorge' volverá", anunció Alberto Carrullo, director general de contenidos del grupo audiovisual.