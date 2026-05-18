En 'Zero Dramas'
Carlos Bardem, tajante en La 2 sobre el peligro de 'La isla de las tentaciones': "Es un error ir para salvar una relación"
El actor internacional acudió al programa de Loles León, convencido de que participar en el reality de Sandra Barneda no soluciona los problemas de una pareja
Kevin Rodríguez
Carlos Bardem fue uno de los invitados del programa de anoche de 'Zero dramas' en La 2. El actor internacional participó en los distintos temas que se trataron en la mesa, mostrándose tajante sobre algunos de ellos. Además, Bardem hizo alusión a 'La isla de las tentaciones' y consideró un error acudir al reality para tratar de salvar una relación.
El origen de esta opinión estuvo en la pregunta bomba que lanzó la presentadora, Loles León: "Ser swinger, ¿salva o dinamita la pareja?". Después de las primeras y breves intervenciones en la mesa, Bardem tomó la palabra para expresar su opinión al respecto: "Yo creo que puede ser divertido y placentero, pero no muy efectivo".
"Te lo puedes pasar muy bien mientras fracasas en salvar a tu pareja, confiando en terceros la solución a tu problema", añadió el actor. "Ya que lo vamos a dejar, que sea riéndonos", comentó con humor Ana Morgade. "Claro, alegría para el cuerpo. No creo que arregle nada, pero vamos a conocer gente", afirmó el invitado.
"Si tú tienes un problema de pareja y cifras en algo externo la salvación de una pareja es un error: 'Vamos a tener un hijo para salvar la pareja', mal, pobre chaval; 'vamos a ir a una isla que tú te vas a una casa con unos señores y yo a una casa con unas señoras para salvar nuestra pareja', peor", expresó Bardem en clara alusión a 'La isla de las tentaciones'.
Consciente de ello, Morgade preguntó irónica: "¿De qué programa hablará?", dijo para terminar.
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