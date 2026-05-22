En el punto de mira
El Consejo de Informativos de TVE vuelve a investigar a ‘Mañaneros 360’ por su cobertura de la imputación de Zapatero
El órgano interno ha recibido quejas de trabajadores por el tratamiento que el programa de Javier Ruiz dio a la decisión de la Audiencia Nacional.
Carlos Merenciano
El Consejo de Informativos de TVE ha abierto una nueva investigación de oficio sobre ‘Mañaneros 360’. El órgano interno, encargado de velar por el cumplimiento de los principios profesionales en los servicios informativos de la televisión pública, ha recibido quejas de trabajadores por la cobertura que el programa de La 1 hizo este martes sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La decisión fue comunicada a la plantilla de RTVE en la noche del jueves. En el mensaje, el CdI explicó: “Tras las quejas recibidas por el tratamiento informativo que han dado ‘Mañaneros 360’ y otros programas de actualidad respecto a la cobertura de la imputación del expresidente del Gobierno”, y que por ello había decidido iniciar una investigación. El Consejo añadió además que había apreciado “una falta de rigor periodístico impropio de una televisión pública”.
El origen de las quejas está en la explicación que Javier Ruiz ofreció al inicio del programa sobre las vías que habían llevado a la imputación de Zapatero. El presentador situó en el centro de la investigación una querella de Manos Limpias y mostró varios fragmentos en las pantallas del plató. “La base, la base de esta investigación es lo que van a ver: es una querella de siete páginas contra el expresidente Zapatero, que presenta Manos Limpias”, afirmó durante la emisión.
Ruiz cuestionó después el rigor de esa querella al señalar errores en referencias al programa ‘Horizonte’, de Iker Jiménez, y a la cadena en la que se emite. “El rigor es tal que dice, en un programa llamado ‘Horizontes’; el programa se llama ‘Horizonte’. Que emite la cadena laSexta; el programa se emite en Cuatro”, indicó. Sin embargo, posteriormente distintos periodistas, juristas y verificadores señalaron que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción era anterior a la querella de Manos Limpias, lo que ponía en cuestión el enfoque inicial del programa.
Esta nueva investigación llega meses después del anterior informe del Consejo de Informativos sobre ‘Mañaneros 360’ y ‘Malas lenguas’. En aquel documento, el CdI ya concluyó que ambos espacios incurrían en “falta de rigor” y de “pluralidad”, una valoración que provocó un fuerte choque con la dirección de RTVE y el Consejo de Administración. Ahora, el órgano volverá a revisar el contenido emitido por el programa de Javier Ruiz para determinar si se vulneraron los principios informativos de la televisión pública.
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