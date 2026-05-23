Novedades radiofónicas
Alsina renueva con Onda Cero tras los rumores de su fichaje por la SER para hacer tándem con Rafa Latorre en 'Más de uno', que tendrá nueva estructura
La cadena de Atresmedia Radio retiene al periodista, que ha logrado situar su magacín matinal como referente informativo.
Redacción Yotele
El tablero radiofónico ha saltado por los aires en la tarde de este viernes 22 de mayo tras hacerse oficial que Àngels Barceló abandonaba la Cadena SER. Tras meses de rumores, la periodista ha anunciado su decisión de poner punto y final a una trayectoria en la emisora de más de dos décadas, que comenzó en el fin de semana con 'A vivir que son dos días', para posteriormente encargarse del informativo nocturno 'Hora 25' y desde 2019 en magacín matinal 'Hoy por hoy'.
A esta salida se suma la renovación de Carlos Alsina con Onda Cero, adelantada por la Agencia EFE y verificada por YOTELE, tras rumorearse en las últimas semanas que había sido tanteado por la radio del grupo Prisa para ocupar el lugar de Barceló en 'Hoy por hoy'. Un movimiento que nunca tuvo visos reales de llegar a buen puerto, según aseguran fuentes consultadas por este portal, pero que ha servido para que Carlos Alsina haya podido reorientar las negociaciones con Onda Cero. Desde hacía tiempo, su interés pasaba por reducir su número de horas en antena y madrugar menos, algo que llevaba meses expresando a su entorno más cercano.
De esta manera, 'Más de uno' tendrá una nueva estructura en Onda Cero, con Rafa Latorre liderando el tramo informativo que va entre las 6:00 y las 10:00 horas de la mañana a partir de la próxima temporada, Por su parte, Carlos Alsina pasa a dirigir y presentar exclusivamente la segunda parte del programa, enfocada a los contenidos de entretenimiento, entre las 10:00 y las 12:30 horas. Se pierden por tanto sus elogiadas entrevistas políticas, donde hacía preguntas pertinentes e incisivas a líderes de todas las formaciones, aportando siempre datos y contexto.
La cadena de Atresmedia Radio evita realizar fichajes externos para ahorrar costes y tira de gente de la casa, calcando la estrategia que llevó a cabo la COPE la temporada pasada, cuando comenzó a reducir la presencia de Carlos Herrera, por petición propia, y le entregó su prime time informativo a Jorge Bustos. Su hijo, Alberto Herrera, también se sumó como presentador de 'Herrera en COPE' para ajustar todavía más las intervenciones del veterano locutor andaluz, para evitar que tome la decisión de jubilarse.
Tanto Carlos Alsina en 'Más de uno' como Rafa Latorre en 'La brújula', informativo nocturno que ahora abandona y en el que de momento no tiene sustituto, han destacado en el último Estudio General de Medios (EGM) publicado en abril por lograr sus mejores datos audiencia en los últimos años.
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