Boda tailandesa
Frank Cuesta se casa por sorpresa en Tailandia con su pareja Paloma Ramón
El presentador y su pareja han celebrado una ceremonia budista rodeados de los animales de su santuario.
Carlos Merenciano
Frank Cuesta y Paloma Ramón ya son marido y mujer. La pareja se ha casado en Tailandia en una íntima ceremonia budista, tal y como ha compartido ella misma en sus redes sociales con varias imágenes del enlace y de los preparativos.
La boda se ha celebrado siguiendo la tradición tailandesa, en el lugar donde comenzó su historia y rodeados por los animales del santuario: “Boda tradicional tailandesa, vestimenta, recogido, make up y ceremonia correspondiente. Donde nos conocimos y donde hemos pasado por todo rodeados de nuestra familia: los animales”.
La valenciana también ha definido el enlace como un día inolvidable para ambos. “El día más maravilloso, especial y perfecto de nuestras vidas. Estamos con quien queremos estar y donde queremos estar”, ha añadido junto a las fotografías de la ceremonia. En otra publicación, resumía el momento con una frase muy clara: “El día más perfecto y especial de nuestras vidas”.
La relación entre Frank Cuesta y Paloma Ramón comenzó en 2021, después de que ella, admiradora del presentador, decidiera contactar con él por correo electrónico y enviarle su currículum. Meses después viajó al santuario que él gestiona en Tailandia y allí surgió una relación que ambos terminaron confirmando públicamente años más tarde. “Paloma lleva un montón de tiempo ayudando en el santuario y claramente tenemos una relación personal”, reconoció Cuesta en 2025.
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