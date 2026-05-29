Lydia Bosch alucina con la llamada más surrealista y divertida de la historia de 'El Hormiguero': "¿Esto es verdad?"

Lydia Bosch y Julio Peña protagonizaron uno de los momentos más hilarantes de 'El Hormiguero' en su sección de la tarjeta Openbank. Durante la emisión del jueves, los actores realizaron una llamada al azar con la posibilidad de regalar 6.000 euros al afortunado que respondiera correctamente. Sin embargo, la conversación se convirtió rápidamente en un caos cómico que ha dejado a todos los espectadores sin aliento.

La llamada, que ya circula viral en redes, muestra a una mujer (aparentemente de origen rumano) desconcertada ante las preguntas de los presentadores. Lydia Bosch, con paciencia y buen humor, inició la conversación con la mítica frase: “Hola, buenas noches. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?”. La mujer, visiblemente perdida, respondía con frases como “¿Número siete?” o intentaba entender repitiendo palabras sueltas. Entre balbuceos y malentendidos, la concursante preguntaba una y otra vez: “¿Qué es lo que quiere?”, sin llegar a captar que debía responder “La tarjeta de El Hormiguero”. Julio Fernández y el resto del equipo observaban entre risas, mientras las hormigas Trancas y Barrancas asomaban con expresiones de asombro.

El caos alcanzó su punto máximo cuando la mujer, cada vez más nerviosa, repetía “Sabe usted qué es lo que quiero” como si estuviera devolviendo la pregunta. Lydia intentaba guiarla con cariño: “No, yo soy la que pregunta. Usted tiene que decirme qué es lo que quiero”. La concursante seguía en su mundo, mencionando contraseñas y referencias incomprensibles que desataron risas incontrolables. Julio se tapaba la cara, el colaborador joven se llevaba las manos a la cabeza y Lydia terminaba riendo abiertamente ante la naturalidad absurda de la situación.

La escena provocó que la actriz llegase a preguntar si era real lo que estaba presenciando: "¿Esto es verdad?", preguntó. "Sí, de hecho, esto pasa muchas veces", apuntaban desde el programa. Los espectadores en redes ya la han bautizado como “insuperable” y “la mejor llamada de la historia”, compartiendo clips donde se escucha claramente el desconcierto total de la concursante.

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Una vez más, El Hormiguero demuestra por qué sigue siendo uno de los programas más vistos y queridos de la televisión española: su capacidad para generar humor genuino y conectar con la audiencia a través de situaciones impredecibles y humanas. Esta llamada pasará a los anales del programa como un clásico instantáneo.