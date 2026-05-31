El emotivo mensaje del concursante de 'Supervivientes' Grecia que perdió una pierna en el reality: "Elegí la esperanza"

El mundo de los reality shows de supervivencia se vivió un gran susto hace apenas unas semanas. Stavros Floros, de 22 años y concursant de la edición de 'Survivor Grecia', sufrió un devastador accidente en las playas de la República Dominicana que obligó a suspender fulminantemente las grabaciones del programa.

Ahora, tras su recuperación posoperatorio, el griego ha escrito un emotivo mensaje en sus redes sociales. Los hechos ocurrieron a mediados de mayo durante un descanso de la producción en aguas de la Isla Saona. Stavros se encontraba realizando pesca submarina y buceo junto a su compañero de concurso, Manos Malliaros. A pesar de cumplir rigurosamente con los protocolos de seguridad y contar con una boya de señalización reglamentaria, una lancha turística invadió la zona prohibida y arrolló al concursante por la espalda.

Las dos grandes hélices del motor del barco impactaron directamente contra sus extremidades inferiores, provocando una hemorragia masiva e incontrolable. Fue su propio compañero, Manos, quien reaccionó con heroísmo sacándolo del mar y salvándole la vida. Tras una angustiosa espera de 40 minutos en ambulancia y lancha médica, Stavros ingresó en estado crítico en el hospital. Lamentablemente, los cirujanos tuvieron que amputarle la pierna izquierda por debajo de la rodilla, mientras intentan salvar la movilidad de su tobillo derecho tras varias intervenciones.

Lejos de hundirse, el joven concursante ha demostrado por qué fue elegido para un formato tan duro como 'Survivor'. En su última publicación en Instagram, Stavros Floros ha querido compartir su primera imagen tras el trágico suceso, mostrando parte de su vendaje pero, sobre todo, una enorme sonrisa de superación.

"Aprendí que la fuerza no consiste en no caer nunca. La verdadera fuerza consiste en encontrar la manera de levantarse cada vez que la vida te pone de rodillas. Y yo me levanté", arranca el emotivo comunicado de Stavros traducido al castellano.

El joven prosigue con unas palabras que ya están dando la vuelta al mundo: "Hoy no soy la persona que era antes. Soy más fuerte, más maduro y más agradecido. Esta fotografía no muestra a un hombre que perdió una pierna. Muestra a un hombre que encontró dentro de sí una fuerza que no sabía que tenía. Me pueden quitar muchas cosas, pero nunca el empeño, la dignidad y la voluntad de seguir adelante".

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Para finalizar, Floros aclara el motivo de su entereza: "La sonrisa que ven no es porque todo haya sido fácil. Es porque elegí no dejar que las dificultades me robaran la alegría, la esperanza y mi fe en el mañana. Es la sonrisa de un hombre que sufrió, luchó y salió más fuerte. ¡En realidad, mi historia apenas comienza!".