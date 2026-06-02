Grison, de 'La Revuelta', tendrá programa propio en TVE, 'El Escondite'

Una de las caras más representativas de 'La Revuelta', Grison, estará pluriempleado en TVE. El músico y 'beatboxer' será el presentador de 'El Escondite', la nueva apuesta de entretenimiento de RTVE para este verano, un concurso familiar a gran escala inspirado en uno de los juegos más universales y reconocidos del mundo.

El propio Grison ha sido el encargado de anunciarlo este lunes en 'La revuelta' echando mano del humor. Cuando David Broncano lo ha echado en falta en el plató, él ha aparecido de improviso. "¡Era para promocionar 'El Escondite'!”, se ha justificado. “Y para hacer esa broma se ha tirado 18 minutos ahí”, ha ironizado su compañero Ricardo Castella, aludiendo al tiempo que llevaba escondido debajo de la mesa.

"Es un concurso, es un juego... Esconderse, buscar, buscar, esconderse es de lo que va el juego. Ahora que está de moda la UCO, pues es el mismo rollo. Y la movida es que soy yo el presentador”, le ha comentado a Broncano.

Rodaje en Países Bajos

‘El Escondite’ es la primera adaptación internacional de 'The house of hide and seek’, un programa creado por Talpa Studios y David Grifhorst, y desarrollado en estrecha colaboración con FOX Entertainment Studios. La versión española es una producción de RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP Spain junto a Talpa Studios. Las grabaciones tendrán lugar próximamente en Países Bajos.

Según define TVE el concurso, se trata de un programa "donde la imaginación, el juego y la diversión son los protagonistas absolutos", así que necesitan a un presentador como Grison, "un adulto que lleva un niño dentro: imprevisible, divertido, competitivo, espontáneo y con una energía imposible de contener".

En ‘El Escondite’ los concursantes se enfrentarán a una serie de rondas y una final cargadas de tensión y diversión, dentro de una gigantesca casa de dos pisos y más de 120 escondites: un escenario a escala real diseñada para hacer del clásico juego un espectáculo televisivo de enormes dimensiones.

Espacios ocultos

Desde la gran escalera hasta la cocina, las habitaciones, la sala de estar y otras áreas adicionales, cada rincón está diseñado para sumergir a los concursantes en el juego y mantenerlos en constante tensión y movimiento, con pasadizos secretos, puertas inesperadas y espacios ingeniosamente ocultos. Una combinación de suspense, humor y estrategia, donde la audiencia multigeneracional podrá seguir cada movimiento de los concursantes en tiempo real.

Marcos Martínez, conocido artísticamente como Grison, es músico, 'beatboxer' y colaborador de televisión. Su trayectoria artística ha estado marcada por la música vocal, la improvisación y el directo.

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Además de ser uno de los pilares de 'La Resistencia' (primero) y 'La Revuelta' (después), Grison gira por España con distintos espectáculos en directo en los que combina 'beatbox', improvisación y comedia, manteniendo una relación constante con el público como parte esencial del 'show'.