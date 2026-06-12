Maica Benedicto gana ‘Supervivientes 2026’ tras imponerse a Alba Paul
La murciana se llevó los 200.000 euros después de superar primero a Alvar Seguí y vencer en el último televoto con un 59,25% de los votos.
Carlos Merenciano
‘Supervivientes 2026’ ya tiene ganadora. Maica Benedicto se impuso este jueves a Alba Paul en el duelo definitivo de la edición y se llevó el premio de 200.000 euros tras una final marcada por los nervios, las pruebas extremas y un desenlace histórico: dos mujeres no se enfrentaban por el triunfo final desde 2011.
La noche no empezó de forma sencilla para Maica. La concursante llegó nominada junto a José Manuel Soto y Alba Paul después de que Alvar Seguí consiguiera el último collar de líder en Honduras. Antes del primer veredicto, la superviviente no pudo evitar emocionarse al pensar que podía quedarse fuera a las puertas de la gran batalla: “Me ha costado mucho llegar hasta aquí, pero lo decide el público y no puedo hacer nada, lo aceptaría”.
El primer televoto dejó fuera a Soto, que se convirtió en cuarto finalista de la edición. Después llegó el turno de las pruebas. Alba ganó el primer reto y pasó directamente al segundo juego, mientras Maica y Alvar se midieron en un duelo muy ajustado que terminó con victoria del nieto del aventurero televisivo por apenas unas milésimas. La murciana quedó muy afectada al no poder seguir compitiendo físicamente: “Me hacía muchísima ilusión jugar los juegos de la final”.
Alba y Alvar protagonizaron después la prueba más larga y exigente de la noche, con apnea, equilibrio, destreza, rapidez y orientación. La victoria fue para Alba Paul, que se aseguró así un puesto en el duelo final. Alvar quedó entonces emparejado con Maica en la votación del público, y la audiencia decidió dejar fuera al concursante, que se despidió como tercer finalista: “Me lo he pasado muy bien, ha sido una maravilla y la aventura empieza ahora”.
Con Alba y Maica ya en el centro del plató, Jorge Javier Vázquez comunicó los porcentajes definitivos: 59,25% frente a 40,75%. “Los espectadores han decidido, con sus votos en la app de Mediaset Infinity, que la ganadora de ‘Supervivientes 2026’ sea...”, anunció el presentador antes de pronunciar el nombre de Maica Benedicto.
La ganadora estalló de alegría al escuchar su nombre y acabó incluso tirándose al suelo antes de recibir el cheque de 200.000 euros. Maica culminó así una edición en la que repitió en varias ocasiones que ganar ‘Supervivientes’ era uno de sus grandes sueños, mientras Alba Paul cerró su concurso como segunda finalista después de una noche en la que también rozó la victoria.
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