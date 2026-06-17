Tom Holland desvela su histórica petición con el traje de Spiderman, la angustia de Zendaya y adelanta el futuro de la saga: "Va a ser brillante"

La visita de Zendaya y Tom Holland a 'El Hormiguero' no solo han regalado la reacción de la protagonista de 'Euphoria' a las primeras visitas de su novio al programa de Antena 3, también pudimos ver un divertido reproche en directo por culpa del golf y una surrealista clase de ganchillo, pero la pareja se también se ha sincerado con Pablo Motos sobre las luces y las sombras de rodar la saga más exitosa de Hollywood.

Y es que, detrás del glamour y de la madurez que han alcanzado juntos desde que empezaron en el proyecto siendo unos adolescentes de apenas 19 años, se esconden auténticos momentos de angustia provocados por el estricto vestuario del superhéroe arácnido.

Pablo Motos no dudó en recordar una de las peticiones históricas del actor británico detrás de las cámaras: "Siempre has pedido una cremallera para poder hacer pis". Entre risas, Holland respiró aliviado al confirmar que en Spider-Man: Brand new day por fin se ha hecho justicia: "Por fin he conseguido cumplir mi deseo".

Sin embargo, la verdadera preocupación la tenía Zendaya, que confesó el auténtico miedo que pasaba en el set de rodaje por culpa de la máscara de su chico: "Mi deseo es que él tuviera una máscara más fácil de quitar porque me preocupaba que se ahogara en algún momento. Si vomitaba se podía ahogar porque no se la podía quitar. Esta nueva máscara se la puede quitar mucho más fácil. Es más segura y más cómoda", relató la actriz.

Tranquilizados los ánimos sobre el rodaje, Tom Holland aprovechó para lanzar un esperanzador mensaje sobre el porvenir de la franquicia: "El futuro de Spider-Man es brillante. Hay planes para que aparezcan nuevos personajes realmente espectaculares. Va a ser fantástico".

Zendaya y Tom Holland sentencian a la IA en el cine

Otro de los momentos más aplaudidos de la noche llegó cuando el presentador de Antena 3 les preguntó por la gran amenaza que acecha a la industria del entretenimiento: la Inteligencia Artificial. Lejos de mostrarse temerosos, ambos blindaron el valor de los actores de carne y hueso.

"Hay muchas cosas que no puede hacer la IA", sentenció Zendaya con rotundidad.

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"La creatividad está a salvo de la IA porque tiene que ver con la experiencia humana, con las emociones, con conectar con los demás. La IA no entiende esas emociones, esa diferencia entre estar feliz o triste. La forma en la que pinta un artista no es la técnica, es lo que expresa, y la IA no expresa nada. Siento que estamos protegidos", concluyó el actor británico.