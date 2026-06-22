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'En boca de todos'

El hijo de Ábalos expresa su rabia en 'En boca de todos' tras la condena a su padre: "Se va a morir en prisión"

Víctor Ábalos se muestra "rabioso" ante Nacho Abad tras conocer la sentencia de 24 años de cárcel para el exministro: "Ahora sí se va a liar"

Víctor Ábalos en 'Todo es mentira'

Víctor Ábalos en 'Todo es mentira' / CUATRO

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Kevin Rodríguez

Tenerife

La sentencia del 'Caso Koldo' conocida hace apenas unas horas ha sacudido de lleno el panorama político y judicial español, provocando una reacción inmediata en la televisión. El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años de prisión, una durísima pena que ha caído como un auténtico jarro de agua fría en su entorno familiar y cuya primera e impactante reacción se ha vivido en el programa de 'En boca de todos'.

El programa de Cuatro capitaneado por Nacho Abad tenía previsto entrevistar en directo a Víctor Ábalos, hijo del exdirigente socialista. Sin embargo, el durísimo golpe judicial ha impedido que la conexión se realizara de forma normalizada debido al estado de shock de la familia.

Visiblemente afectado por la situación, el presentador de Mediaset ha querido empatizar con su interlocutor antes de desvelar el contenido de su charla fuera de cámaras: “Es su padre, no lo olvidemos”, recordaba Abad a la audiencia para contextualizar el tenso momento.

El periodista ha explicado que Víctor Ábalos le había pedido tiempo para poder asimilar la noticia y contener el dolor. "En mi familia hay mucha gente llorando en este momento", le ha confesado el hijo del exministro a Nacho Abad, reconociendo abiertamente que se sentía "rabioso" y muy enfadado con el dictamen de la Sala de lo Penal.

A pesar de preferir esperar un poco antes de dar la cara públicamente en el formato de Cuatro, Víctor Ábalos no ha ocultado su absoluta indignación y ha dejado una demoledora frase que define el sentir de los suyos tras las 14 jornadas de juicio: “Ahora sí se va a liar. Aldama se va de rositas y mi padre se va a morir en prisión”, ha sentenciado con enorme dureza.

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El hijo de Ábalos se refiere así a la notable diferencia entre la pena impuesta a su progenitor (24 años) y a Koldo García (19 años), frente a los cuatro años y medio de cárcel que ha recibido el empresario de la trama, Víctor de Aldama, que no entrará en prisión por su colaboración con la justicia.

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