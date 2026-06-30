Manuel Turizo vuelve a 'La Voz Kids', que renueva a tres de sus coaches para 2027
Ana Mena, Edurne y Antonio Orozco repetirán en los sillones rojos, mientras Luis Fonsi se cae
Redacción Yotele
El formato musical más exitoso de la televisión ya calienta motores para su próxima temporada, a pesar de estar emitiendo actualmente su temporada. Antena 3 ha desvelado oficialmente la identidad de las cuatro estrellas que se sentarán en los icónicos sillones rojos de 'La Voz Kids' en 2027. Una combinación perfecta de veteranía, frescura internacional y grandes estrellas actuales.
La edición, que como decimos, se emitirá en 2027 supondrá el regreso de Manuel Turizo al formato tras su debut en 2025. El colombiano vuelve a la silla roja dispuesto a encontrar a la mejor voz kids de nuestro país, pero no estará solo.
En la próxima edición, Ana Mena, Edurne y Antonio Orozco repiten como jueces del formato, mientras que Luis Fonsi se cae de la lista. Con este plantel de estrellas, Antena 3 vuelve a blindar uno de sus formatos estrella, que volverá a contar con Eva González al frente como maestra de ceremonias.
Las grabaciones de las 'Audiciones a ciegas' arrancarán muy pronto, dando el pistoletazo de salida a una edición de 'La Voz Kids' que se presenta como una de las más competitivas, a la espera de conocer si habrá novedades en la mecánica.
Hace unas semanas, Antena 3 también desveló su plantel de coaches para 'La Voz 2026'. La edición de adultos se estrenará, si todo se mantiene como en años anteriores, en septiembre y contará con Lola Índigo, Melendi, Mika y Pablo López en el jurado.
Fuente: El Periódico
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios pueden aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, pero la comunidad puede prohibirlo
- Controlado el conato de incendio en Tejeda
- Dos detenidos por la muerte de un joven en el centro comercial de Puerto Rico
- Macrooperación contra la pornografía infantil en Gran Canaria: 17 detenidos por delitos contra la libertad sexual de menores y tráfico de drogas
- El histórico narcotraficante 'El Guaca', condenado a cuatro años de cárcel por vender droga desde su vivienda del barrio de San José
- Carolina Darias: “Entiendo y respeto el derecho al descanso, pero eso no puede llevar a que en la ciudad no se haga nada”
- Un adiós que deja a Vecindario helado: la emblemática heladería de sabor artesano La Unión baja la persiana
- Rubén Antonio López, piloto militar: 'El Eurofighter garantiza una defensa aérea de primer nivel