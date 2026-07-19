Una reportera de 'D Corazón' sufre para frenar a la abuela de Lamine Yamal por saltarse las normas de TVE

Televisión Española se ha volcado por completo este domingo con la histórica final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Con el objetivo de calentar motores ante la búsqueda de nuestra segunda estrella, La 1 ha alterado su parrilla matinal adelantando la emisión de 'D Corazón'. El programa, conducido por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, ha conectado en directo con los entornos de los futbolistas, regalando un momento tan surrealista como tierno que ha puesto en aprietos a la cadena pública.

La reportera Marina Sala se ha desplazado hasta Mataró, el barrio que vio crecer a Lamine Yamal, para pulsar el ambiente con los vecinos y familiares de la gran estrella de la Selección. Ha sido ahí donde la periodista ha conseguido entrevistar en directo a Ryan, primo del futbolista, y a Fátima, su abuela, quien no ha dudado en desvelar cómo vive los partidos de su nieto y el menú que le preparaba de pequeño para desayunar.

Aluvión de marcas comerciales en pleno directo de La 1

El problema ha llegado cuando Fátima, con una naturalidad desbordante, ha comenzado a detallar los nombres de los supermercados y las marcas específicas de los productos que le compraba al futbolista. Al tratarse de RTVE, la publicidad encubierta y la mención de marcas comerciales sin previo acuerdo comercial está estrictamente prohibida, lo que ha desatado los nervios de la reportera.

Al ver que la mujer no frenaba, Marina Sala ha intentado salir al rescate con una sutil advertencia que no ha surgido mucho efecto: "No hace falta decir tantas marcas", le ha avisado la periodista entre risas y con evidente apuro. Sin embargo, Fátima ha seguido a lo suyo, ajena por completo a las normativas televisivas y metiendo en un divertido "compromiso" al espacio de La 1.

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El capote de Anne Igartiburu: "A la abuela se le permite todo"

Tras devolver la conexión al plató de D Corazón, Anne Igartiburu ha querido restar hierro al asunto, disculpando públicamente a la espontánea entrevistada y rompiendo una lanza a su favor: "Gracias a esa abuela, ¡qué emoción!. A la abuela se le permite todo, que diga las marcas, total. Ella lo que quiere es decir todo lo que ha cuidado a su nieto y eso nos emociona. Yo estoy emocionada. Tengo que decir shukran (gracias en árabe), claro que sí, gracias, que vaya muy bien y ojalá que ganemos el Mundial", ha zanjado la presentadora vasca, salvando con maestría y mucha empatía uno de los momentos más comentados de la mañana.