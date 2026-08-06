Televisión Canaria descubre en directo el cartel ganador del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027

Televisión Canaria emitirá este viernes 7 de agosto, a partir de las 21:30 horas, en directo la 'Gala del cartel' del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027, una edición que estará dedicada a la alegoría «La música». La emisión cubrirá desde el escenario situado en la trasera exterior del Auditorio Alfredo Kraus este primer acto de las carnestolendas, en el que se descubrirá la imagen oficial que proyectará la fiesta hacia el exterior.

La gala estará bajo la dirección de Josué Quevedo y contará con la presencia institucional de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y del concejal del área de Carnaval, Héctor Alemán. La cita contará además con la asistencia de la corte del Carnaval y representantes de diversos sectores vinculados a las fiestas.

Sobre el desarrollo y la evolución de esta cita, el director del acto, Josué Quevedo, destaca el valor de dar visibilidad al sector del diseño; "Llevamos tres años apostando por este formato para que sea el propio pueblo quien elija el cartel. La gran novedad de esta edición es que hemos querido dar visibilidad a todos los profesionales de la ilustración y el diseño gráfico que se presentaron a la convocatoria, sirviendo de plataforma de apoyo para todos ellos, más allá de los seis trabajos que llegan a la gala en directo".

Un jurado compuesto por la ciudadanía

Durante el evento, de una hora de duración, se presentarán las 6 obras finalistas previamente preseleccionadas por una mesa técnica compuesta por agentes de las carnestolendas, profesionales del diseño y representantes de los medios de comunicación.

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Los momentos clave de la noche incluirán la exposición y defensa en directo de cada una de las 6 propuestas. A partir del instante en que se anuncie la apertura de las líneas de votación, corresponderá al público asistente y a los espectadores de Televisión Canaria decidir el trabajo ganador. Cualquier persona podrá emitir su voto a través de SMS para convertirse en parte del jurado colectivo que determinará la imagen definitiva del Carnaval de «La música» 2027.