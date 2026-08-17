Violeta Mangriñán estalla contra 'Supervivientes' y desvela el duro trato del programa: "Te sientes como una basura"

Mientras Mediaset España calienta motores para el lanzamiento de una nueva edición de 'Supervivientes All Stars', una de sus exparticipantes más sonadas ha vuelto a poner al reality en el punto de mira. Violeta Mangriñán y su pareja, Fabbio Colloricchio, han participado en un directo junto al streamer Anas Andaloussi en el que han rememorado su paso por Honduras en 2019 con duras declaraciones sobre las condiciones del concurso.

La creadora de contenido ha asegurado sin tapujos que durante la grabación del programa la trataron "como una basura". Aunque reconoce que los concursantes "tienen un mérito muy grande" por la dureza extrema del formato, cuestiona los límites físicos del concurso: "Si a mí me ha pasado factura a nivel de salud y entré con 25 años, imagínate a alguien que entra con 40. Para mí debería haber un límite de edad porque te puede dejar tocado para toda la vida".

A lo largo de la charla, Mangriñán ha relatado situaciones concretas vividas en los cayos, denunciando la falta de empatía del equipo técnico. "Te mueres de sed y cuando llegas a las pruebas ves a la gente beber agua fría. Le pregunté al médico por qué no nos daban y me dijo que porque sacia", reveló. Asimismo, criticó los estirones de orejas por parte de la dirección cuando bajaba el seguimiento del espacio: "Si esa semana se ha hecho menos audiencia y estás tirado como un perro, reventado, llega el director y te dice: 'Eh, que aquí no estáis de vacaciones'. Te hablan fatal, llueve, duermes en un charco y encima te dan el rapapolvo".

Otro de los aspectos candentes abordados durante el stream ha sido la disparidad económica entre las distintas figuras del formato. Violeta tildó de descompensado el reparto de cachés al comparar sus ingresos semanales con los de los fichajes estrella de su edición, como Isabel Pantoja, Carlos Lozano o Colate Vallejo-Nágera.

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"Yo cobraba mil y pico euros limpios a la semana, que es mucha pasta, pero al lado estaba Colate cobrando 42.000 euros pasando la misma hambre que yo, o la Pantoja cobrando ochenta y tantos mil. Pensabas: estoy sufriendo como un perro y cobrando la mitad de la mitad de la mitad de este que está al lado", lamentó. Pese al mal sabor de boca que conserva de la producción, el formato supuso un antes y un después en su vida personal, ya que fue precisamente en las playas hondureñas donde comenzó su historia de amor con Fabbio, con quien hoy comparte dos hijas en común.