Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atraco en VecindarioEl Guiniguada recupera el tráficoPasarela Onda AtlánticaCarnaval de Las Palmas de Gran CanariaSimpa en CanariasCaso Arana - UDLPAdiós a Emilia CazorlaEsperanza Gracia
instagramlinkedin

Polémica

Juls Janeiro aviva su distanciamiento con Belén Esteban y se reafirma: “No me arrepiento de nada”

La hija de Jesulín de Ubrique asegura que sus padres están orgullosos de ella, descarta participar en realities por su fobia a los insectos y defiende tomárselo todo con humor

Juls Janeiro y Belén Esteban.

Juls Janeiro y Belén Esteban.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

La tensión mediática entre Juls Janeiro y Belén Esteban suma un nuevo episodio. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha vuelto a pronunciarse sobre la polémica con la colaboradora televisiva a las puertas del gimnasio, dejando claro que se mantiene firme en su postura.

“No me arrepiento ni quito ni añado nada”, ha afirmado categóricamente la influencer, quien sostiene que sus padres están “muy orgullosos” de cómo está gestionando la situación. Entre risas y en un tono desapegado, la joven ha querido restar trascendencia al conflicto recordando que “la vida hay que tomársela con humor” y que no todo lo que se publica en redes o televisión debe interpretarse de forma rígida.

Desconexión del entorno mediático y rotundo 'no' a 'Supervivientes'

Durante el breve encuentro con los medios, Janeiro ha demostrado estar al margen del universo mediático, asegurando desconocer las recientes declaraciones de su tía abuela, Laly Bazán, en su defensa: “No me entero de nada, todo me pilla de sopetón”.

A pesar de la expectación que genera su figura y del interés del público por su frescura ante las cámaras, la joven descarta por completo dar el salto a formatos como 'Supervivientes'. “¡Uy, no cariño! Si mi mayor fobia son los bichos. Imagínate yo en una isla desierta”, ha confesado entre gestos de reprobación.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, Juls Janeiro afirma estar volcada en sus estudios y en mantener una rutina saludable basada en el ejercicio físico, alejada de las ambiciones televisivas tradicionales.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Ley de Propiedad Horizontal lo hace oficial: instalar el aire acondicionado en la fachada del edificio puede acarrear multas de hasta 3.000 euros para los propietarios
  2. El nuevo centro comercial Playa del Inglés tendrá 68 establecimientos
  3. Rubén de la Barrera tras vencer al Albacete en su estreno oficial con la UD Las Palmas: «Hay que evolucionar muchísimo, en todo»
  4. Un accidente en la GC-1 provoca retenciones en Las Palmas de Gran Canaria
  5. Cuatro senderistas encuentran un cadáver en una cueva de Mogán
  6. Adiós a Emilia Cazorla: la actriz canaria fallece a los 63 años tras una larga enfermedad
  7. Nuevo atraco a una joyería en Gran Canaria: cuatro encapuchados revientan con un martillo un expositor y roban su contenido en Vecindario
  8. Hallan sin vida a Pedro Pablo, desaparecido en Gran Canaria

El mesón de Gran Canaria que triunfa con carnes a la brasa y cocina canaria: un clásico que ofrece raciones generosas

El mesón de Gran Canaria que triunfa con carnes a la brasa y cocina canaria: un clásico que ofrece raciones generosas

El alcalde de Guía explica por qué dio la espalda a la Virgen durante la traca de voladores

El alcalde de Guía explica por qué dio la espalda a la Virgen durante la traca de voladores

Tinajo despide el Cine Ambulante de Verano con dos películas gratis al aire libre

Tinajo despide el Cine Ambulante de Verano con dos películas gratis al aire libre

Los perros que se lanzan al mar para salvar vidas: así trabaja el singular equipo canino de Torrox

Los perros que se lanzan al mar para salvar vidas: así trabaja el singular equipo canino de Torrox

Un asteroide del tamaño de la Torre Eiffel se acercará a la Tierra en 2029: a qué distancia pasará y qué ocurrirá

Imagin: liderando las mejores cuentas bancarias en España con control y cero comisiones

Imagin: liderando las mejores cuentas bancarias en España con control y cero comisiones

Una conocida cadena estrena en Canarias su versión del mojo rojo y repartirá 500 gratis

Una conocida cadena estrena en Canarias su versión del mojo rojo y repartirá 500 gratis

Los veterinarios coinciden: “Muchos gatos beben menos agua de la que necesitan porque su bebedero les resulta incómodo”

Los veterinarios coinciden: “Muchos gatos beben menos agua de la que necesitan porque su bebedero les resulta incómodo”
Tracking Pixel Contents