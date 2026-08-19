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Atresmedia reorganiza sus platós, con nuevos decorados y mudanza para 'La ruleta', 'Espejo Público', Sonsoles, 'Al rojo vivo' y 'Más vale tarde'

El grupo de Antena 3 y laSexta cambia en septiembre la distribución de sus principales programas en los estudios centrales de San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Jorge Fernández, Susanna Griso y Antonio García Ferreras.

Jorge Fernández, Susanna Griso y Antonio García Ferreras.

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Redacción Yotele

Madrid

La nueva temporada televisiva que arrancará el próximo mes de septiembre traerá movimientos en los estudios de Atresmedia, situados en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. 

El grupo de Antena 3 y laSexta ha decidido acometer una nueva distribución de sus diferentes programas en los diferentes platós con los que cuenta en su histórica sede central, aprovechando la renovación de algunos de sus decorados y con el objetivo de optimizar sus recursos.

En primer lugar, 'La ruleta de la suerte' abandona el estudio 1, que en el pasado acogió programas míticos como 'Lo que necesitas es amor', 'Megatrix' o 'Sabor a ti' con Ana Rosa Quintana. Ahora pasará a estar ocupado en las próximas semanas por el matinal 'Espejo Público', con la vuelta de Susanna Griso, que compartirá de nuevo plató con  'Y ahora Sonsoles', en las tardes de Antena 3.

El concurso presentado por Jorge Fernández, líder absoluto de la franja de mediodía, se instalará a partir de ahora en la carpa estudio donde se graba ‘Pasapalabra', en el mismo espacio donde se realizaron los últimos debates electorales. 

De esta manera, los dos magacines diarios de Antena 3 abandonan el estudio 2, donde se grabó la mítica 'Farmacia de guardia' y se emitió en directo 'El diario de Patricia', para acoger desde los primeros días de septiembre la nueva temporada de 'Al rojo vivo' y 'Más vale tarde', que incluirá un nuevo decorado.

Los espacios de actualidad diarios de laSexta afrontarán cambios profundos para intentar su superar la grave crisis de audiencia que atraviesa la cadena, como adelantó en exclusiva YOTELE. Y dejan libres los estudios 3 y 10, respectivamente, que albergarán nuevos programas como 'La Mesa', con Cristina Pardo a los mandos, en el prime time de Antena 3. 

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El estudio 4 también ha quedado desocupado tras la marcha de 'El chiringuito' de Josep Pedrerol a Mediaset, mientras que en el estudio 7 se mantendrá el mastodóntico decorado de 'La voz', que ya ha grabado una nueva edición, tanto de adultos como de niños, con Eva González repitiendo un año más como presentadora

Fuente: El Periódico

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