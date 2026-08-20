Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jeremías Andeme, ahogado en MogánParada cardiaca Gran CanariaAccesibilidad Las Palmas de Gran CanariaMogánPelea en IngenioEliel CordónMaite CazorlaUD Las PalmasMoratoria turística
instagramlinkedin

'El verano se mueve'

Pelayo Díaz se emociona en Telecinco sobre su pasado sentimental con Pablo Alborán: "Cuando le extraño, pongo sus canciones"

El colaborador rompió su habitual discreción en 'El verano se mueve' con Ion Aramendi para dedicar unas cariñosas palabras al artista malagueño, de quien asegura guardar un grato recuerdo

Pelayo Díaz en 'El verano se mueve'

Pelayo Díaz en 'El verano se mueve' / TELECINCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

La vida privada de Pelayo Díaz ha vuelto a convertirse en centro de atención en la tarde de Telecinco. Durante la emisión de este miércoles en 'El verano se mueve', el espacio conducido por Ion Aramendi, el estilista y diseñador se abrió en canal para matizar los rumores que, desde hace años, le han vinculado sentimentalmente con el cantante Pablo Alborán.

Aunque inicialmente se mostró reacio a profundizar en el tema —"está muy bien guardarte cositas que han pasado en tu vida para ti", apuntó—, la insistencia del presentador terminó por animar a Pelayo a compartir detalles sobre la complicidad que mantiene con el músico.

"No le echo de menos porque cuando le extraño un poco me pongo una de sus canciones. Es un chico muy talentoso, muy guapo y divino; no tengo nada malo que decir de él", confesó abiertamente el colaborador.

Una puerta abierta al futuro

El idilio entre ambos, que saltó a la luz tiempo atrás a raíz de interacciones compartidas en redes sociales y especulaciones en platós, siempre se había tratado con extrema cautela por ambas partes. Sin embargo, Díaz dejó caer un comentario revelador sobre su vínculo actual y la posibilidad de un reencuentro: "No voy a decir de esta agua no beberé porque a lo mejor un día me hace falta", sentenció entre risas.

Noticias relacionadas

Los compromisos profesionales de Pablo Alborán

Mientras se reavivan las declaraciones sobre su intimidad, Pablo Alborán continúa volcado en su faceta artística y manteniendo su habitual perfil bajo. El intérprete se encuentra inmerso en su Global Tour KM0, la gira internacional con la que recorrerá España y Latinoamérica durante los próximos meses de 2026, agenda que compagina con el rodaje de la tercera temporada de la serie 'Respira'.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote
  2. La Guardia Civil investiga a una persona por causar graves daños en una lavandería de Agüimes
  3. Muere un menor de 14 años ahogado en Mogán
  4. Dos amigos de Jeremías se lanzaron al mar en Mogán para rescatarlo: 'Pusieron en riesgo sus vidas y tuvieron que volver
  5. El arte urbano contra la degradación en Las Palmas de Gran Canaria: el mural que da una nueva vida a un edificio histórico
  6. La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Canarias para mañana miércoles: estos son los sitios donde se esperan lluvias
  7. Multa de 200 euros por no respetar la señal R-421: la Guardia Civil vigila a todos los conductores canarios por conocer el distintivo
  8. Una conocida tienda de Telde busca nuevo dueño después de 25 años: «Me gustaría que alguien la quiera y la cuide»

Persecución de película en Vecindario: roba un coche, huye de la Guardia Civil y casi atropella a varias personas

Persecución de película en Vecindario: roba un coche, huye de la Guardia Civil y casi atropella a varias personas

El virus del Nilo Occidental, detectado por primera vez en Canarias: tres casos en un centro hípico de Gran Canaria

El virus del Nilo Occidental, detectado por primera vez en Canarias: tres casos en un centro hípico de Gran Canaria

Canaryfly renueva el registro IOSA y refuerza su compromiso con la seguridad operacional

Canaryfly renueva el registro IOSA y refuerza su compromiso con la seguridad operacional

Valorant pone rumbo a Badalona con los ocho equipos que pelearán por el VCT EMEA Stage 2

Valorant pone rumbo a Badalona con los ocho equipos que pelearán por el VCT EMEA Stage 2

Álex Suárez y la UD Las Palmas de la sonrisa eterna: "Nos estamos divirtiendo"

Álex Suárez y la UD Las Palmas de la sonrisa eterna: "Nos estamos divirtiendo"

SPAR Gran Canaria, referente en la maduración certificada de Plátano de Canarias

SPAR Gran Canaria, referente en la maduración certificada de Plátano de Canarias

Este es el vídeo con el que Rumanía ha agradecido a España el despliegue de aviones de combate para proteger su espacio aéreo

Este es el vídeo con el que Rumanía ha agradecido a España el despliegue de aviones de combate para proteger su espacio aéreo

Este festival de Gran Canaria continúa hoy gratis: horarios, conciertos y todo lo que debes saber antes de ir

Este festival de Gran Canaria continúa hoy gratis: horarios, conciertos y todo lo que debes saber antes de ir
Tracking Pixel Contents