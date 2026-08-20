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Telecinco registra el logo de 'Rueda la letra' dándole protagonismo absoluto al 'Rosco' que durante 26 años formó parte de 'Pasapalabra'

Mediaset inicia los trámites en la Oficina Española de Patentes y Marcas para fijar la imagen de su nuevo concurso, apelando a la nostalgia de los espectadores tras hacerse con los derechos del formato

Logo de 'Rueda la letra'

Logo de 'Rueda la letra' / Mediaset

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Redacción Yotele

Madrid

La maquinaria de Telecinco no se detiene de cara al inicio del nuevo curso televisivo. Mediaset ha dado un paso decisivo en el desarrollo de 'Rueda la letra', su gran apuesta de entretenimiento, con el registro oficial de la que será la imagen gráfica del concurso en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

El nuevo logotipo distintivo del programa —adelantado por el periodista Adrián Vega en redes sociales— destaca por una clara estrategia visual: la inclusión del mítico círculo alfabético como elemento central del diseño, ahora bañado en tonos azules y magentas. Una decisión creativa destinada a que la audiencia identifique de inmediato la prueba definitiva que durante años capitaneó las tardes de la televisión en 'Pasapalabra'.

El objetivo del diseño es claro: lograr que la audiencia reconozca al instante el formato donde la histórica mecánica del abecedario vuelve a ponerse en juego.

Un movimiento tras la sentencia del Tribunal Supremo

El nacimiento de 'Rueda la letra' es consecuencia directa del terremoto judicial acontecido el pasado mes de mayo, cuando el Alto Tribunal dictaminó que Antena 3 debía cesar la emisión de la prueba en 'Pasapalabra' por cuestiones de propiedad intelectual en favor de la compañía neerlandesa MC&F. Mediaset, que ya había cerrado un acuerdo previo condicionado a dicha resolución, aceleró la producción de este nuevo espacio.

Mediaset ha iniciado la protección de diversos títulos para sus secciones, entre los que figuran marcas como 'La rueda de las palabras', 'Con dos palabras' o 'Palabras que dan la nota'. Aún se desconoce qué nombre técnico sustituirá oficialmente a la denominación de 'El Rosco', así como su encaje final en la parrilla diaria de Telecinco.

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Presentación oficial en septiembre

Todas las dudas sobre la mecánica, el plató y el equipo de presentadores se despejarán en apenas unos días. Mediaset ha convocado a los medios a una doble presentación institucional que tendrá lugar los próximos 3 y 4 de septiembre, donde revelará las claves del concurso junto al resto de sus bazas para la temporada 2026/2027.

Fuente: El Periódico

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