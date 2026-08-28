Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corona RojaRafa Cruz - UD Las PalmasHombre desnudo en la GC-1Puntos sensibles de la Avenida MarítimaNuevo terremoto en Gran CanariaMuro MarreroRey de Noruega
instagramlinkedin

Próxima semana

Mediaset acelera el regreso de 'Horizonte' a Cuatro tras la extrema gravedad de la última hora en Ceuta: Iker Jiménez, desplazado

El presentador informará en directo de los últimos acontecimientos que ocurran en Ceuta desde el lunes

Carmen Porter en el plató de 'Horizonte' e Iker Jiménez, en una imagen de archivo.

Carmen Porter en el plató de 'Horizonte' e Iker Jiménez, en una imagen de archivo.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

Iker Jiménez está de regreso en Mediaset. El presentador ha decidido adelantar su regreso de vacaciones, con motivo de la crisis migratoria en Ceuta, ciudad a la que se desplazará como reportero para informar en directo de la última hora en el regreso de su programa.

De esta manera, volverá a ponerse al frente de 'Horizonte' desde este lunes 31 de agosto, de nuevo en compañía de su inseparable Carmen Porter, que la próxima semana se quedará en Madrid, presentando desde el plató en solitario.

Noticias relacionadas

El magacín en clave de debate de Cuatro mantendrá su horario de emisión que comenzó a mitad de la temporada pasada, de lunes a jueves en el acceso prime time y alargándose los jueves durante toda la franja nocturna. También seguirá inalterable su estructura habitual y su equipo de colaboradores.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un alemán ahorraba cuatro euros al día para volver a Gran Canaria y, tras 53 años viajando, celebró su último cumpleaños en la Isla
  2. La Casa Las Señoras sigue en pie al pararse su demolición y su desalojo
  3. Una tienda de Gran Canaria pone toda su cerámica a 2 € el kilo durante nueve días: “La gente va a poder llenar el carro por muy poco dinero”
  4. Un canario se muda al norte de Noruega en busca de trabajo y acaba convertido en hincha del Bodø/Glimt
  5. El fraude de una carretilla elevadora: tres implicados investigados por estafa y blanqueo
  6. Un hombre desnudo en el túnel de La Laja obliga a cortar el tráfico en dirección sur
  7. El rincón de Gran Canaria escondido entre naturaleza donde comer cocina casera: trato cercano y ambiente acogedor
  8. Como Pedro por su casa: utiliza una puerta sin permiso para acceder desde su terraza a la piscina comunitaria

Deniegan el asilo a un marroquí en Canarias que alega persecución por homosexual

Deniegan el asilo a un marroquí en Canarias que alega persecución por homosexual

Canarias pone el foco en la adicción a los jóvenes a las redes sociales

Canarias pone el foco en la adicción a los jóvenes a las redes sociales

Santa Lucía de Tirajana forma a 30 emprendedores para aumentar sus ventas y atraer a clientes

Santa Lucía de Tirajana forma a 30 emprendedores para aumentar sus ventas y atraer a clientes

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria refuerza la mediación y el control municipal con más de 1.300 actuaciones

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria refuerza la mediación y el control municipal con más de 1.300 actuaciones

El Rocasa Gran Canaria y el Zonzamas se juegan en Telde la Copa Gobierno de Canarias

El Rocasa Gran Canaria y el Zonzamas se juegan en Telde la Copa Gobierno de Canarias

Domingo Alemán inventa el Krautrock sahariano con su nuevo disco '26'

Domingo Alemán inventa el Krautrock sahariano con su nuevo disco '26'

Canarias suma una embarcación híbrida a las labores de vigilancia y seguimiento marino

Canarias suma una embarcación híbrida a las labores de vigilancia y seguimiento marino

El Campeonato Aguas de Teror de vela latina se decide este sábado con el título en juego

El Campeonato Aguas de Teror de vela latina se decide este sábado con el título en juego
Tracking Pixel Contents