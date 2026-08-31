El próximo lunes 7 de septiembre
'El Hormiguero' y 'La revuelta' anuncian cuándo retoman su batalla en audiencias, pero se guardan los nombres de sus primeros invitados
Pablo Motos y David Broncano vuelven a su particular duelo en el access prime time, pero evitan desvelar sus armas de momento
Redacción Yotele
'El Hormiguero' y 'La revuelta' ya han anunciado cuándo regresarán a la pantalla tras un verano de repsociones en el primer caso y de relevos en el segundo. David Broncano y Pablo Motos retoman su particular duelo el próximo lunes 7 de septiembre a las 21:45 horas, pero por ahora, prefieren guardarse el nombre de sus primeros invitados.
'El Hormiguero' intentará revalidar su liderazgo
El programa de Antena 3 vuelve con su vigésimoprimera temporada el próximo lunes. Aunque el anuncio ha sido a través de un vídeo promocional con imágenes de temporadas anteriores, se espera que el programa estrene su clásica película que graba con los famosos de la temporada anterior.
Más allá de eso no se han desvelado novedades, pero Trancas y Barrancas - y compañía - intentarán mantener su liderazgo en la franja por encima de 'La revuelta' y de un 'Horizonte' que ya demostró la temporada pasada que sabe aprovechar los momentos claves de la actualidad.
'La revuelta' cambia de teatro y se hace más grande
Por su parte, 'La revuelta' intentará no descender y mantener la cuota de La 1 y, si es posible, dar el sorpasso definitivo a 'El Hormiguero', o al menos, volver a disputarle el liderazgo como lo hizo en el primer tramo de su temporada 1 en TVE.
Para ello, el programa cambia de teatro, mucho más amplio y con una imagen mucho más elegante, aunque aún no se ha desvelado el decorado del escenario. En el vídeo promocional, la voz en off destaca "nuevo teatro, nuevos contenidos, nuevas actuaciones musicales, nuevos calcetines para todo el equipo. Nuevas novedades… Además de los clásicos colaboradores y colaboradoras que nos harán reír, pensar y distraernos de los escándalos del Gobierno".
Los primeros invitados, la gran incógnita
Lo que aún no han desvelado 'El Hormiguero' y 'La revuelta' es qué invitados se sentarán el próximo lunes para abrir la temporada de sus respectivos programas, por lo que la expectación será máxima hasta que ambos formatos decidan resolver el misterio. Eso así, al ser el estreno podemos esperar figuras de primer nivel respondiendo a las preguntas de Motos y Broncano.
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Fuente: El Periódico
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