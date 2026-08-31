Nuevo rostro
Primeras imágenes de la nueva nariz de Lucas González: pillado en Turquía tras su decisiva operación
El exintegrante de 'Andy y Lucas' pone fin a un largo calvario médico tras someterse a una exitosa reconstrucción en una prestigiosa clínica turca de la mano de una reputada especialista
Kevin Rodríguez
El fin de una etapa marcada por la preocupación y las duras críticas ha llegado para Lucas González. Tras arrastrar meses de complicaciones derivadas de un postoperatorio fallido que afectó seriamente a su rostro, el cantante del recordado dúo gaditano ha pasado por fin por quirófano para solucionar definitivamente su problema.
Aunque en un principio barajó la posibilidad de someterse a la intervención en Barcelona, el artista decantó finalmente la balanza por viajar hasta Turquía para ponerse en manos de una cirujana de reconocido prestigio internacional.
Las primeras imágenes de su nueva fisonomía han trascendido durante una tranquila velada nocturna, en la que el músico fue captado cenando junto a su mujer, María José, en un restaurante turco. En las instantáneas, que se han revelado esta tarde en el programa 'Y Ahora Sonsoles', se aprecia que el cantante aún conserva pequeñas gasas postoperatorias y se ve obligado a respirar por la boca; sin embargo, llama poderosamente la atención la ausencia total de hematomas en su rostro.
A falta de conocer el resultado definitivo —un proceso que requiere meses de evolución y desinflamación—, los primeros indicios estéticos apuntan a un cambio radical y muy favorable: luce un tabique completamente recto, unos orificios nasales simétricos y un cartílago estructuralmente reconstruido. Unas señas de identidad que devuelven la sonrisa al artista tras este prolongado periplo médico que, por fin, ve la luz al final del túnel y sobre las que él mismo ya se pronunció la semana pasada.
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Fuente: El Periódico
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