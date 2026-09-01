Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estabilización en SanidadUD Las PalmasJubiladas canariasFiestas del PinoMovilidad en TeldePuerto de Las PalmasMareas del PinoFallecido en la GC-1
instagramlinkedin

TVE

El motivo por el que la vaquilla del 'Grand Prix' cambió de nombre en la semifinal: un homenaje 'oculto' muy especial

El exitoso programa de TVE celebra la gran final este miércoles entre Quintanar del Rey y Polinyà

La 'vaquilla' con el nuevo nombre en la semifinal del 'Grand Prix'.

La 'vaquilla' con el nuevo nombre en la semifinal del 'Grand Prix'. / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Monserrat

Zaragoza

El 'Grand Prix', el programa estrella del verano de TVE presentado por Ramón García, celebró este lunes su segunda semifinal que enfrentó a Altura (Castellón) y Quintanar del Rey (Cuenca). Fue en un programa en el que se vivieron momentos de gran rivalidad y diversión y en el que se vivió un homenaje 'oculto' muy especial y emotivo.

Ramón García sorprendió a todos cuando presentó a la 'vaca' del concurso presentándola como JuanLuisita cuando habitualmente toma el nombre de María Fernanda: "JuanLuisita, la vaquilla a la que María Fernanda imita. Todos tenemos un referente y el de María Fernanda es muy buena gente. La naturaleza y el del deporte le pirran a JuanLuisita. Y María Fernanda la sigue como buen hijita. Recibamos con un aplauso a JuanLuisita, la vaquilla a la que María Fernanda imita".

Un homenaje sincero

Detrás de este cambio de nombre se escondía un sentido homenaje de todo el programa de 'Grand Prix' a la persona que da vida a la vaquilla desde que el programa regresara a la parrilla en este formato, Miguel del Pozo (quien también está dentro de la mascota del Estudiantes, el delfín), que perdió a su padre recientemente y que de esta manera ha recibido un abrazo gigante de sus compañeros de programa.

El resultado final de la segunda semifinal del 'Grand Prix' de este año.

El resultado final de la segunda semifinal del 'Grand Prix' de este año. / RTVE

El propio Miguel del Pozo agradeció el gesto de manera muy sincera: "Agradezco muchísimo el homenaje a mi padre porque me habéis demotrado un cariño verdadero".

Noticias relacionadas

La vaquilla se ha convertido en un personaje fundamental de esta nueva etapa del programa cuya edición de este año concluye este miércoles con la gran final entre Quintanar del Rey (Cuenca) y Polinyà (Barcelona), desde las 21.45 horas en TVE.

Fuente: El Periódico de Aragón

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
  2. Un vecino bloquea con una cadena el único acceso en coche a una vivienda para frenar a los turistas
  3. Pasé de verme sin nada a ser feliz cada día en mi trabajo': premio a Pino León, ayudante de cocina en el hotel Mogán Princess & Beach Club
  4. Muere una persona en el GC-1 tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  5. La pastelería de Gran Canaria con los dulces más originales de la isla: formas sorprendentes y sabores canarios
  6. Los esqueletos urbanísticos que aún marcan el paisaje de Gran Canaria
  7. Un recuerdo de la Guerra Civil y el franquismo: ruta por la memoria traumática de Arucas
  8. Navegar a cinco metros de 150 delfines en Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria invierte 12 millones de euros en la mejora de sus 62 colegios

Las Palmas de Gran Canaria invierte 12 millones de euros en la mejora de sus 62 colegios

La Policía Nacional avisa a los canarios: nunca pongas esta información en el llavero de casa si no quieres dar pistas a los ladrones

La Policía Nacional avisa a los canarios: nunca pongas esta información en el llavero de casa si no quieres dar pistas a los ladrones

‘Pajaritos preñados’, la segunda novela de Andrea Abreu, aterriza este miércoles 2 de septiembre en librerías de toda España

‘Pajaritos preñados’, la segunda novela de Andrea Abreu, aterriza este miércoles 2 de septiembre en librerías de toda España

Clavijo: "Todos los compañeros de Gobierno estamos de acuerdo sobre el sistema de financiación"

Clavijo: "Todos los compañeros de Gobierno estamos de acuerdo sobre el sistema de financiación"

La jueza rechaza prorrogar el caso Negreira, aunque no cierra aún la instrucción

La jueza rechaza prorrogar el caso Negreira, aunque no cierra aún la instrucción

UD Las Palmas - Leganés: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

UD Las Palmas - Leganés: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

Gran Canaria detecta un cuarto caso de fiebre del Nilo Occidental en un caballo

Gran Canaria detecta un cuarto caso de fiebre del Nilo Occidental en un caballo

25 entidades respaldan una feria que situará al Puerto de Las Palmas en el mapa mundial del crucero

25 entidades respaldan una feria que situará al Puerto de Las Palmas en el mapa mundial del crucero
Tracking Pixel Contents