Estreno el lunes
La estrategia de Telecinco para el estreno de ‘Rueda la letra' y sobrevivir a 'Pasapalabra'
Mediaset evitará la saturación publicitaria para evitar fugas de espectadores, principalmente el día del estreno
Redacción Yotele
'Rueda la letra' es la gran apuesta de Telecinco para el arranque de la nueva temporada. La cadena de Mediaset tiene depositadas en el nuevo concurso diario, con el icónico rosco, todas sus esperanzas para comenzar a remontar la grave crisis de audiencia que atraviesa desde hace más cuatro años, cuyo origen está precisamente cuando tuvo que dejar marchar 'Pasapalabra'.
De esta manera, el espacio conducido por Carlos Sobera arrancará oficialmente el próximo lunes 7 de septiembre y los directivos han trazado una estrategia de lanzamiento con el objetivo de blindarlo desde el primer minuto y permitir que los espectadores puedan descubrirlo y adquirir el hábito de seguirlo cada día.
En este sentido, la primera decisión que han tomado ha sido programarlo a las 19:00 horas, evitando la competencia frontal con 'Pasapalabra'. Además, se potenciarán las promociones en la cadena para que ningún espectador habitual de Mediaset se quede sin saber cuándo llega el nuevo concurso.
Por otro lado, se cuenta con que Mediaset proteja en la medida de lo posible 'Rueda la letra' y evite la saturación publicitaria, para evitar fugas de espectadores, sobre todo el día de su estreno.
Lo que queda descartado que 'Rueda la letra' aterrice en el prime time del domingo 6 de diciembre, como ha circulado en redes sociales en las últimas horas.
Fuente: El Periódico
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