Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juicio Raúl AsencioFallecidos en cayucoAlerta sobre migración hacia CanariasUD Las PalmasCB Gran CanariaNuevo muelle en La LuzFiestas del PinoDunas de MaspalomasAurah Ruiz
instagramlinkedin

Condena en directo

laSexta defiende a RTVE de los ataques a sus reporteros: "¿Desde cuándo es normal atacar a un periodista en democracia?"

La presentadora de 'laSexta Noticias' denuncia las amenazas, insultos y agresiones sufridas por profesionales de Atresmedia y la cadena pública.

Helena Resano defiende a los reporteros de RTVE.

Helena Resano defiende a los reporteros de RTVE. / laSexta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Helena Resano ha utilizado el escaparate de laSexta Noticias para denunciar el aumento de las agresiones contra los equipos desplazados a las manifestaciones en apoyo a Ceuta. "¿Desde cuándo es normal atacar a un periodista en democracia?", preguntó este jueves 3 de septiembre antes de mostrar varios incidentes sufridos por trabajadores de Atresmedia y RTVE.

"Llevamos demasiados días, demasiadas semanas, viendo que cualquier compañero que está en la calle con un micrófono puede recibir insultos, empujones, amenazas… solo por llevar un micrófono de un canal que no gusta", lamentó la presentadora. Resano calificó estos comportamientos como "inaceptables y muy peligrosos" y reivindicó la libertad de prensa como uno de los pilares esenciales de la convivencia democrática.

El informativo recopiló imágenes de varios profesionales increpados mientras intentaban realizar su trabajo. Jesús Poveda, reportero de 'Malas lenguas', recibió la amenaza de un posible cabezazo, mientras que Mikel Etxarri, de 'Mañaneros 360', tuvo que soportar empujones durante otra conexión.

Insultos y escupitajos

La pieza también mostró las agresiones verbales sufridas por distintas reporteras. Irene Rupérez, de laSexta, fue insultada al grito de "guarra", mientras que otra integrante de 'Malas lenguas' escuchó cómo le espetaban: "Todas sois unas rameras". Marina Valdés, Sergio Illescas y Juanjo Cuéllar fueron otros de los profesionales afectados por los incidentes.

Noticias relacionadas

"Y aquí decimos que ya está bien", sentenció Resano. El informativo reclamó "respeto y educación", además de mayor protección para los equipos desplegados en la calle: "Que no nos peguen, que nos sintamos verdaderamente protegidos por los encargados de hacerlo. Que nos dejen trabajar en algo que más que un oficio es vocación".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer de 68 años sufre una parada cardiorrespiratoria en la playa de Las Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria
  2. Muere Juan Antonio Peña Quintana, el ingeniero de Teror que unió la ciencia con la música y dejó huella en la ULPGC
  3. Directo | Empieza el juicio a Raúl Asencio en Las Palmas de Gran Canaria
  4. Nueve detenidos por presunto ‘petaqueo’ de combustible en el sureste de Gran Canaria
  5. Oleada canaria en defensa de la integridad territorial
  6. Una conductora circula en dirección contraria en Las Palmas de Gran Canaria, choca contra varios coches y se niega al test de alcohol y drogas
  7. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adjudica la restitución provisional de la conexión entre Nicolás Estévanez, Simón Bolívar y la GC-1
  8. Más de 80 muertos, entre ellos un bebé, en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar

Feijóo llama a movilizarse para "echar" a Sánchez con la fuerza "de la rabia" por Ceuta

Feijóo llama a movilizarse para "echar" a Sánchez con la fuerza "de la rabia" por Ceuta

El Rocasa Gran Canaria busca su primera corona del curso ante el Bera Bera en la Supercopa de España

El Rocasa Gran Canaria busca su primera corona del curso ante el Bera Bera en la Supercopa de España

La calima y el calor marcarán el tiempo este sábado en Canarias con posibles tormentas aisladas

La calima y el calor marcarán el tiempo este sábado en Canarias con posibles tormentas aisladas

El primer redoble del Pino ya ha sonado: Teror prepara su gran celebración con el ensayo del desfile militar como protagonista

El primer redoble del Pino ya ha sonado: Teror prepara su gran celebración con el ensayo del desfile militar como protagonista

La Aemet confirma el regreso de las noches tórridas a Gran Canaria este fin de semana: las zonas afectadas

La Aemet confirma el regreso de las noches tórridas a Gran Canaria este fin de semana: las zonas afectadas

Canarias avanza en almacenamiento de renovables tras lograr que el Estado regule el uso de baterías

Canarias avanza en almacenamiento de renovables tras lograr que el Estado regule el uso de baterías

El PSOE rechaza que Canarias se autoexcluya del Abono Único estatal

El PSOE rechaza que Canarias se autoexcluya del Abono Único estatal

Política Territorial impulsa una oficina técnica de apoyo a municipios reto para proyectos sobre saneamiento y depuración de aguas

Política Territorial impulsa una oficina técnica de apoyo a municipios reto para proyectos sobre saneamiento y depuración de aguas
Tracking Pixel Contents