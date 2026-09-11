Reflexión en RTVE
Jesús Vázquez clama contra los insultos a Pedro Sánchez: "Alguien ha inoculado odio"
El presentador denuncia en 'El perro andaluz' la normalización de determinados discursos.
Carlos Merenciano
Jesús Vázquez aprovechó su paso por 'El perro andaluz' para lanzar una reflexión sobre la crispación política y social. El presentador lamentó que determinados mensajes hayan terminado instalándose con normalidad en la conversación pública y resumió su diagnóstico con una frase contundente: "Alguien se ha encargado de inocular odio en la gente".
Durante la conversación con Manu Sánchez, puso como ejemplo algunos discursos vinculados a la inmigración, como "vienen a invadirnos", "nos quitan el trabajo" o "están antes que nosotros en la cola de la Seguridad Social". Vázquez calificó estas afirmaciones de "mentiras" y admitió no entender por qué "la gente se las cree muy fácil".
"¿En qué momento hemos llegado a normalizarlo?"
El presentador fue más allá al denunciar que "nos hemos acostumbrado a que el odio sea normal". A su juicio, esa degradación del debate alcanza también a las instituciones y a quienes las representan, algo que ejemplificó con los insultos recurrentes dirigidos al presidente del Gobierno.
"¿En qué momento hemos llegado a normalizar que a un presidente del Gobierno, te guste o no te guste, la frase que se repite todos los días sea 'Pedro Sánchez, hijo de puta'?", planteó Vázquez. El comunicador recordó que España es "un país civilizado con alternancia de poderes" y cerró su intervención con otra pregunta: "¿Dónde está el mínimo respeto?".
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Fuente: El Periódico
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