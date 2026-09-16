Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor en CanariasAsesinato de Claudia TacoronteTaxis Aeropuerto Gran CanariaSucesos en CanariasPanaderías de CanariasUD Las PalmasCB Gran CanariaTasas AenaMuertes en la ruta atlántica
instagramlinkedin

Sustitución rápida

Laura Cuevas aterriza en 'Supervivientes All Stars' para sustituir a Alma Bollo y llega con varios frentes abiertos

La exconcursante de 'Supervivientes 2025' vuelve a Honduras apenas un año después y se reencuentra con Damián Quintero, Asraf Beno y Rosa Benito.

Laura Cuevas llega a 'Supervivientes All Stars'

Laura Cuevas llega a 'Supervivientes All Stars' / Telecinco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

'Supervivientes All Stars 3' ya ha cubierto la baja de Alma Bollo. Laura Cuevas se incorporó este martes a la aventura tras el abandono médico de la hija de Raquel Bollo, que tuvo que regresar a España por una lesión que desaconsejaba su continuidad en Honduras. La nueva concursante llegó con salto desde el helicóptero incluido y fue recibida con sorpresa por sus compañeros.

Jorge Javier Vázquez ya había avanzado antes de descubrir su identidad que se trataba de alguien con "mala leche" y "tres enemigos en la isla". Cuevas vuelve a coincidir con Damián Quintero, con quien ya terminó enfrentada durante 'Supervivientes 2025', y llega además con cuentas pendientes con Asraf Beno y Rosa Benito.

La hija del que fuera mayoral de Cantora tampoco tardó en dejar claro que su pasado alrededor de la familia Pantoja seguirá teniendo peso en su concurso. Antes incluso de lanzarse al agua, Jorge Javier le comentó la reacción de Isa Pantoja al verla aparecer, a lo que Laura respondió tajante: "A Isa no sé, pero a Dulce sí".

Regreso apenas un año después

Laura Cuevas participó en 'Supervivientes 2025', donde terminó convirtiéndose en la cuarta expulsada definitiva de la edición. Su trayectoria televisiva incluye también 'GH VIP 3', aunque su notoriedad está especialmente ligada a su relación con el entorno de Isabel Pantoja, ya que pasó buena parte de su infancia vinculada a Cantora por el trabajo de su padre.

Noticias relacionadas y más

Su incorporación mantiene así en 14 el número previsto de concursantes de 'Supervivientes All Stars 3' y la sitúa en Playa Luna, el mismo equipo al que pertenecía Alma Bollo. Su llegada añade además nuevos frentes a una convivencia que apenas lleva unos días y que ya acumula varios conflictos abiertos.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres panaderías canarias se cuelan entre las 50 mejores de España
  2. Andreu García, biólogo: “Una cucaracha en casa no siempre es una plaga, pero si ves varias hay un problema”
  3. Canarias se achicharra este martes a casi 40ºC: ¿Cuándo se van el calor y la calima de las islas, según la Aemet?
  4. Seis colegios de Canarias piden la salida anticipada por la ola de calor y se suman a las zonas con clases 'online'
  5. Juzgan por tráfico de drogas al gestor de una empresa logística asentada en Canarias
  6. Si vives en Gran Canaria, esto te interesa: cuánto durará la calima y con qué intensidad llega a la isla
  7. «La receta exacta de la Coca-Cola», una de las exigencias de Aduana a los provisionistas del Puerto de Las Palmas
  8. La hermana de Claudia Tacoronte rompe su silencio: 'Esto no puede quedar así

Un camión vuelca en la Avenida Marítima y los bomberos intervienen para sacar al conductor

Un camión vuelca en la Avenida Marítima y los bomberos intervienen para sacar al conductor

Así ha quedado el camión que volcó en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

Así ha quedado el camión que volcó en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

El expresidente de Kosovo Hashim Thaçi, condenado en La Haya por crímenes de guerra

El expresidente de Kosovo Hashim Thaçi, condenado en La Haya por crímenes de guerra

Tres detenidos en Fuerteventura con casi 2.000 litros de gasolina presuntamente destinados a narcolanchas

Tres detenidos en Fuerteventura con casi 2.000 litros de gasolina presuntamente destinados a narcolanchas

Un camión vuelca antes de llegar a Belén María y provoca retenciones en la Avenida Marítima

Multas de 200 euros por aparcar de esta forma e impedir que otros vehículos estacionen: la infracción que muchos conductores canarios cometen

Multas de 200 euros por aparcar de esta forma e impedir que otros vehículos estacionen: la infracción que muchos conductores canarios cometen

Salvamento Marítimo llega a Arrecife (Lanzarote) tras el rescate de 82 migrantes de una neumática con tres fallecidos

Amnistía Internacional acusa a 87 oficiales iraníes de crímenes contra la humanidad en las protestas contra el velo en 2022

Amnistía Internacional acusa a 87 oficiales iraníes de crímenes contra la humanidad en las protestas contra el velo en 2022
Tracking Pixel Contents