Con el cine de terror había una máxima vigente hasta hace unos pocos años: el negro y la rubia siempre mueren los primeros. Sobre las rubias, hace ya tiempo que Joss Whedon vino a darle la vuelta al tópico y reírse de los clichés del horror en 'Buffy Cazavampiros'. Este personaje abrió el camino a otras superheroínas que hoy triunfan en la televisión y en la gran pantalla dedicadas a dar para el pelo a todo tipo de monstruos. En cuanto a los negros, ya se están empezando a revisar estereotipos y, poco a poco, se ha asentado un nuevo subgénero: el del terror racial. Uno de los estrenos sorpresa de este año en Amazon ha sido 'Them', serie que bebe de la factoría de Jordan Peele y su 'Déjame salir' así como de otro título de la competencia, Territorio Lovecraft.

Que nadie se equivoque con la referencia a 'Buffy'. Ya que, si aquella ponía patas arriba el género desde la óptica de un cierto cachondeo, en el terror racial nos sumergimos en los miedos más primarios y desasosegantes. Historias donde podemos vivir en nuestras propias carnes que ser negro en Estados Unidos da mucho miedo. Si alguien sabe lo que es vivir en estado de pánico crónico son ellos. Miedo a que te odien por el simple hecho de existir y con la amenaza de que una turba se presente en tu casa a medianoche a pegarle fuego, o a perpetrar cualquier barrabasada. Situaciones extremas ante las que solo caben dos certezas: los agresores saldrán impunes y, si intentas hacerte el valiente, acabarás colgando de una soga. Un horror que quizá no sea apto para todos los estómagos y en el que no se escatiman momentos muy desagradables para el espectador.

La acción de 'Them' transcurre en una de esas idílicas zonas residenciales de Los Ángeles durante los años 50. Casitas de madera, perfectamente alineadas, con colores acaramelados y jardín, en cuyos interiores se hornean deliciosas tartas de manzana. A una de esas paradisiacas urbanizaciones, llega a vivir una familia de color, huyendo de una traumática experiencia en su anterior residencia en Carolina del Norte y a la búsqueda de una nueva vida lejos de la intolerancia. La mudanza de los Emory no hace ninguna gracia a los vecinos, que quieren ponerse en pie de guerra para echarlos. Detrás de sus sonrisas, vemos que su vida no es tan perfecta como quieren aparentar y que, en el fondo de sus almas, hay más oscuridad que luz. Pero los protagonistas de la historia, esos vecinos que se han convertido en los más odiados del barrio solo por el color de su piel, también se han traído sus propios fantasmas. Siniestras criaturas que se les aparecen en forma de amigos imaginarios, atormentándoles y que tratan también de arrastrarles hacia el abismo.

En buena parte de las series que se hacen actualmente, se ha convertido en un tópico que, a mitad de temporada, nos hagan un capítulo de flashback para desvelarnos ocultos hechos del pasado y que dan nuevo sentido a todo lo que llevamos visto. En Them no hay uno, sino dos episodios con un vistazo a hechos anteriores. El primero sirve para confirmar nuestras más terribles sospechas sobre qué precipitó la huida de su anterior pueblo, algo que ya se nos había esbozado a modo de prólogo en el arranque de la serie. Pero hay un segundo episodio de flashback que nos lleva mucho más atrás en el tiempo, rodado en blanco y negro, con el que nos dejan claro que todo lo que hemos visto forma parte de una maldición que rodea a ese lugar desde hace mucho más tiempo del que nos pensábamos.

Them coge muchos elementos de otras cosas que ya hemos visto en el género de terror, pero cuenta con el aliciente de que no nos lo habían contado de esa manera hasta ahora. Hay un poco de Stephen King, de 'Carrie' a 'It', pasando por 'El resplandor'. Hay algo de 'La Maldición de Hill House', otra serie con la que Netflix reinventó el terror televisivo. Incluso de David Lynch mezclando 'Terciopelo azul' con 'Twin Peaks'. Pero sobre todo, otra de las referencias fundamentales es el cineasta Jordan Peele que convirtió en el terror racial en un éxito de taquilla con Déjame Salir. De hecho, la serie carga con el lastre de tener que superar un listón que este predecesor ya había dejado muy alto. El título de 'Them' ('Ellos') es una alusión directa a otra película de Peele: 'Nosotros' ('Us'). En la serie, escribe todos los episodios Little Marvin un guionista y productor hasta la fecha desconocido, a pesar de que llevaba más de veinte años en la industria cinematográfica.

El éxito de 'Them' en la plataforma hace suponer que tiene garantizada una nueva temporada. Sobre todo ahora que se ha anunciado en HBO la cancelación de Territorio Lovecraft, casi un año después del final de su primera entrega. Aunque hay teorías sobre cómo deberían continuar los nuevos episodios, yo lo iría descartando porque esta serie se anuncia como una antología, es decir, de ésas en las que tenemos arco argumental diferente y nuevos personajes en cada temporada. Aunque hay cabos sueltos en la historia, creo que podemos ir despidiéndonos de los Emory por el momento. Podríamos tener entre las manos un nuevo 'American Horror Story' al que habría que añadir la etiqueta 'Black' por alguna parte. Historias de terror que durante mucho tiempo, el cine y la televisión no nos habían contado.