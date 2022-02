La crítica de Monegal | Coronado y Zahera, dos actores salvan Telecinco

El estreno de la serie ‘Entrevías’ está significando un enorme, inesperado, magnífico salvavidas para Tele 5. Esta cadena, desde agosto, viene siendo derrotada sistemáticamente en cuota de pantalla. Una tendencia nunca vista. De los últimos seis meses, ha perdido cinco. Las papillas habituales que produce a base de sus 'realitys' –que siempre han sido su signo de identidad– están bajo mínimos: ya no enganchan como antes lo hacían. Esa martingala, esa astracanada y mal simulacro de la ‘13 Rue del Percebe’ que han montado sobre Rociíto, no llega ni al 10% de ‘share’.

El concursito musical ‘Idol Kids’, ahora sin la Pantoja como jurado, tampoco llega por ahora a los dos dígitos. Las barbacoas de las tardes, llamadas ‘Sálvame’, declinan ante la potencia de ‘Tierra amarga’, el tremendo culebrón turco. Los informativos no pitan, y tanto el de las 15.00 horas como el de las 21.00, ya llevan tiempo desarbolados, a distancias siderales (más de 7 puntos) de los de la competencia A-3 TV. ¡Ahh! Solo les quedan las ‘matinées’, o sea, ‘El programa de Ana Rosa’, aguantando el tipo. Resumiendo, la audiencia parece que comienza a dar síntomas de un cierto cansancio con el ‘estilo telecinqüe’.

Es probable que solo sea un bucle, pero la preocupación en Mediaset es tremebunda. Por eso la decisión de volver a ofrecer series, buenas series, en sus parrillas, me parece una reconfortante medida. Con la llegada de ‘Entrevías’ han recuperado cifras de audiencia perdidas (19% y 18% los dos primeros capítulos) y sobre todo han conseguido algo que como cadena no tenían desde 2018 con ‘Vivir sin permiso’: ¡prestigio! Esta estupenda pareja de intérpretes, José Coronado y Luis Zahera, que protagonizan esta serie, están consiguiendo que Tele 5 pueda mirarse al espejo y no se le caigan los ojos de las cuencas cada mañanita.

Es verdad que el prestigio nunca ha preocupado a Tele 5.Recuerdo una entrevista colosal, definitoria, a Paolo Vasile, creo que en el diario 'El Mundo', hace años, en la que advertía que él no busca la gloria ni el prestigio: solo quiere audiencia y cuenta de resultados. O sea, los programas solo son cositas que se ponen para rellenar los espacios que quedan entre los espots publicitarios y los anuncios. Pero aún así qué hermoso, qué deliciosa paradoja, que sean dos excelentes actores, en una serie magnífica, los que irradien a toda la cadena, además de audiencia, ese raro y precioso perfume llamado prestigio.