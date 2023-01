La crítica de Monegal | BF a por el melocotón, TV-3 y ERC ponen el almíbar

Una criatura televisiva ha marcado los últimos dias del año 2022 en Cataluña: el monólogo de Buenafuente (TV-3) abrazado a un bote de melocotón en almíbar. A mi juicio este monólogo que TV-3 le ha contratado, y que se emitió desde el Teatre de la Llotja de Lleida el día de Sant Esteve, es el preámbulo de una operación de mucho más amplio recorrido.

Todo apunta a su próxima incorporación estable a las parrillas de la cadena de Sant Joan Despí. Por eso seguramente el monólogo tuvo una métrica muy medida en intención y adjetivos. Está acostumbrado Buenafuente a trampear el humor según donde actúa. Los años que estuvo en Madrid, en Movistar Plus, los años duros del procés en Cataluña, hizo mucho trapecio. Mucho columpio. Ahora que regresa a casa, adecúa la receta de su humorismo al gusto. Naturalmente con el tema de la monarquía hispana practicó la barra libre. Todas las fechorías del emérito, y en general las martingalas de la ‘Borbón family’, tratadas desde Cataluña, permiten una socarronería estupenda y comodísima. No así en lo referente a la ‘Pujol’s family’ y, sobre todo, a su frondosa herencia de política comisionista. ¡Ah! Sobre ese asunto, tan ‘nostrat’ ni pío. Fue valiente, aunque curiosa, su andanada contra el Mundial de Qatar ("Seis mil inmigrantes muertos construyéndoles estadios. ¿Hemos hecho boicot? El único que ha ganado es el país que organiza"). Eso del boicot no lo he acabado de entender.

Precisamente la empresa a la que BF está ahora fusionado es la que ha vendido por una millonada los derechos del Mundial de Qatar a TVE. Sobre política catalana dio algunas pinceladas, muy comedidas. Suave con ERC y Junts –señaló escuetamente que ya no están juntos en el Govern, cosa que ya sabíamos– un poco de ironía con el PSC ("Salvador Illa parece que siempre vive ‘a la sombra’"), y cachondeo con el PP ("Son tres, van en un solo coche, y si no hablan, no contaminan"). Donde parece que el monólogo ha gustado mucho es en ERC y sus entornos. Sobre todo cuando de Puigdemont dijo: "Tampoco está tan mal en Waterloo".

¡Ah! Ahora que ERC ya comienza a controlar TV-3 hay ilusión por amarrar el regreso de BF. Ese apunte sobre Waterloo lo consideran una perdigonada colosal y lo han celebrado mucho. En fin, que el melocotón en almíbar está a punto.