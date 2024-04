La crítica de Monegal: Enfoque sobre boda y viaje en coche hasta Girona

Gran evento el sábado en la tele: la boda de Madrid ha sido enfocada por todas las cadenas. De distinta manera, eso sí, según el canal que sintonicemos. De esta boda del alcalde madrileño se ha viralizado la foto del beso que le dió el novio a la novia al salir de la Iglesia. Almeida lo ejecuta con su cuerpo inclinado hacia atrás, y con ligera rotación a su derecha. Es una postura de gran dificultad. Tiene mérito.

Advertía Matías Prats en ‘A3 Noticias’: "¡Casto beso!". Efectivamente. Es un beso en la mejilla, no es aquel ardiente boca a boca que retrató Robert Doisneau frente a l’Hôtel de Ville de Paris, en 1950. De todas las cadenas destaquemos la manera de enfocar el evento por parte de TVE1. Tanto en su ‘Telediario’ de las 15h. como en el de las 21h. La primera imagen que ofrecieron del enlace no fue el novio. Ni la novia. La primera imagen fue la llegada a la iglesia del emérito Juan Carlos I. Y la alocución fue ésta: "El rey Juan Carlos ha asistido hoy a la boda del alcalde de Madrid Martínez Almeida". ¡Ah! Es una transposición informativamente curiosa. Para TVE la noticia no es que el alcalde se case, sino que asista el emérito. O sea, se antepone un invitado antes que a los protagonistas del evento. Es interesante. Es la táctica de la preponderancia o prevalencia. El foco principal se coloca sobre el regio asistente, lo otro queda como un enlace doméstico. En política mantener la preponderancia garantiza el interés televisivo permanente. Lo está consiguiendo Puigdemont. Su último cambio de domicilio excita a las cadenas. En A-3 y La Sexta nos colocan el mapa de la zona francesa (Catalunya Nord, según TV3), el Vallespir, y nos hacen diagramas, y nos advierten que ¡en menos de 40 minutos en coche se puede plantar en Girona! Quizá resaltan lo de "en coche" por aquello del maletero. Este frenesí televisivo es una ventaja informativa que logra Puigdemont. No la consigue Pere Aragonés.

Volviendo al enlace de Almeida, la cadena que más se ha distinguido es TeleMadrid. Resaltando las continuas conexiones en directo con la boda, decían con emoción que lo hacían para que el novio, cuando haga barbacoas con sus amistades, pueda enseñar el video de cómo retransmitió TeleMadrid el día de su matrimonio. ¡Ah!. Isabel Preysler y Tamara Falcó suelen contar que su album familiar de fotos es el ‘¡HOLA!’. En el caso de Almeida, la función de TeleMadrid es ser la videoteca privada de su boda.